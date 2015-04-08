独家：俄油库页岛液化天然气项目可能至少推迟两年--消息

路透莫斯科4月7日 - 消息人士称，因价格下跌且西方制裁导致融资困难，俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)的库页岛液化天然气(LNG)厂的建设可能不得不至少推迟两年。

这是对俄油的最新打击。西方因乌克兰危机对俄罗斯进行制裁后，该公司与艾克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM.N)合作中断，该公司还被迫停止北极地区的一个石油项目钻探。

俄油在2013年与艾克森美孚签订协议，计划2018年起在库页岛每年生产500万吨LNG。该公司是总统普京提高油气产出和确保俄罗斯能源主导地位计划的先锋。

俄罗斯是全球最大的天然气出口国，不过多数通过管道输送往欧洲客户。天然气液化后可以用船运抵亚洲客户，帮助克里姆林宫实现寻找新市场的目标。

两名熟悉项目情况的消息人士称，2018年的目标不再现实。

俄油一名消息来源指出，上述LNG工厂将最可能“推迟三至五年，因缺乏资金且燃料价格低落。”这名消息人士因未获授权对媒体发言而不愿具名。

另一名消息人士称可能推迟两年。

“这不让人意外。”该消息人士说。“2018年从未被视为最后的期限。发生的这一切--液化天然气(LNG)价格下滑，需求减少，经济危机--都证实了上述看法。”

俄油一名发言人士表示，该项目的时间表不变：“俄油未修正这项远东LNG项目的实施期限。

艾克森的莫斯科办公室拒绝置评。艾克森位于德州总部一名发言人亦不愿评论。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪 审校 张涛)

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