艾克森美孚和俄罗斯Rosneft签订重大战略合作协议

* Rosneft将获准涉足艾克森美孚在北美的三个项目

* 双方寻求转让技术知识以开发俄罗斯油气资源

* 俄罗斯海外石油税收改革为达成协议打开大门

* 合营将开采位於俄罗斯北极地区和黑海的石油

路透俄罗斯普京官邸4月16日电---俄罗斯国家石油公司Rosneft(ROSN.MM)和美国艾克森美孚(XOM.N)周一已签署一项具里程碑意义的战略合作协议,Rosneft可获得重要的技术知识并参与开发北美地区的上游油气资源,同时让艾克森美孚扩大全球资源储备.

这份内容广泛的协议将允许Rosneft参与三个北美项目,艾克森美孚正在此开发位於美国西德克萨斯州,加拿大阿尔伯塔省和墨西哥湾等三地难以开采的油气资源.

两家公司还将寻求转让这些项目的技术工艺,用於开发Rosneft位於非多孔岩石内难开采的巨量石油资源,如西西伯利亚三座最大油田的页岩.

"今天是历史性的一日……是我们展开彼此间全新且广泛合作的里程碑,"艾克森美孚执行长Rex Tillerson在签约仪式中说.仪式是在俄罗斯总理普京位於莫斯科市郊的Novo-Ogaryovo官邸中进行.

艾克森美孚是全球最大上市油企,去年8月时与Rosneft敲定初步协议,在俄罗斯北极区喀拉海(Kara Sea)三个区域寻找原油,此前Rosneft预估当地可采的石油蕴藏量料有360亿桶.

这些海上石油蕴藏量比艾克森美孚全部的石油储量还要大,截至去年底为止,艾克森美孚的油气总量为249亿桶.

那项初步协议是俄罗斯实施一项新税的附带条件,该税制将可让油企节省其探勘海上石油时的庞大前置成本.

"新税制将可提供吸引外国投资俄罗斯近海的可行性,"美银美林周一报告称,该报告由分析师Karen Kostanian主笔.

Rosneft董事长Eduard Khudainatov说,他已致函给四家俄罗斯油企--Lukoil (LKOH.MM)、TNK-BP TNBP.MM、Bashneft (BANE.RTS)和Surgutneftegas SGNS.MM--邀请他们参加近海油田项目.

Rosneft股价周一盘初上涨1.8%,後来随着大盘走弱回吐早先涨幅,收盘上涨0.06%.

**完成协议**

追踪艾克森美孚的Morningstar石油分析师Allen Good说,该协议凸显这家美国石油公司需要追逐开采成本日益高昂的石油资源.他也就潜在风险发出警告.

"我猜测,他们因与俄罗斯合作而稍稍扩大承担风险,"Good指出."一旦你排除该项目的执行风险,俄罗斯总会是一个难题."

Good指出,尽管如此,艾克森美孚也可能是是适宜开展北极项目的公司,因该公司以运营卓越着称.

双方确认,他们将在初期投资32亿美元在北极地区和黑海勘探石油,Rosneft占合营实体的三分之二股权,艾克森美孚占三分之一.

推动该协议的俄罗斯副总理谢琴说,位於北极喀拉海三个区块的投资规模最终有望达到2,000-3,000亿美元,黑海项目投资规模也将高达500亿美元.

谢琴并称,艾克森美孚作为勘探合资公司的少数股份合伙人,应能按照持股比例认列近海储备.

两家公司称,北极区块的地质勘察工作将於今年启动,期望在2014年钻探首口勘探井.黑海地区的地质调查工作应在今年年中完成,2014-15年钻探首口勘探井.

**技术移转**

根据协议,Rosneft将获得北美地区三个项目的30%股份:首个项目是开采位於西德克萨斯州难开采的石油;第二个项目涵盖位於美国墨西哥湾的20个深海油气区块;第三个项目是开采加拿大阿尔伯塔省的页岩油.

为了将石油开采技术知识运用到俄罗斯,双方将对开采Rosneft约17亿吨难以开采的石油资源开展可行性研究,他们分别位於Rosneft西西伯利亚Prirazlomnoye、Mamontovskoye和Priobskoye大型油田内.(完)

--编译 肖群英/李婷仪;审校 张明钧

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