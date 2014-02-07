Rosneft今年将向中国增加900万吨原油出口

路透莫斯科2月6日 -俄罗斯最大石油生产商Rosneft(ROSN.MM)周四表示，该公司今年将向中国增加900万吨(18万桶/日)石油出口并就进一步增加原油东输继续磋商。

普京总统促使与亟需能源的亚洲合作成为俄罗斯企业的重点，因该国企业与欧洲经济体的业务收缩，以及东西伯利亚地区的油田正在开发。

Rosneft一位公司发言人表示，今年将通过东西伯利亚-太平洋管道向中国石油天然气集团公司(CNPC)CNPET.UL增加供应200万吨。该公司去年向中国每日供应30万桶原油。

该发言人在邮件中指出，2014年还将通过哈萨克斯坦向CNPC输油700万吨。

Rosneft表示，其仍在与中国最大炼油商中石化(0386.HK)就未来10年额外供油进行磋商。Rosneft为俄罗斯国营石油公司，首次公布今年对中国的供油计划。

Rosneft总裁Igor Sechin为普京的亲密盟友，他曾表示，未来对中国每日供应100万桶的原油是可行的。

Rosneft增加对中国的供油，在全球贸易产生涟漪效应，并引发对欧洲供应不足的担忧。欧洲的炼油商已饱受高油价和低利润之苦。

根据俄罗斯能源部，中国已经超越德国，成为俄罗斯最大的石油买家，1月油管出口总计约为每日194.9万桶。

俄罗斯预估第一季对德国的石油出口最多将达到500万吨。

Rosneft计划进一步增加对中国的供油，且已与中石化签署备忘录，未来10年拟向后者供应1,000万吨石油。

Rosneft发言人表示，该公司仍在和中石化就最终的供油协议进行磋商。

“目前双方还在继续讨论供应条件的调整。签约前说什么可能的供应路线还太早。”他说。

Rosneft也一直在考虑与CNPC共同开发俄罗斯庞大的海上油气资源。

Sechin周四告诉记者，Rosneft和CNPC正就CNPC参与开发北极圈和远东储备的“新提案”进行磋商。(完)

(编译 石冠兰/戴素萍/张若琪 审校 王洋)

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