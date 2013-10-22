Rosneft同意向与中石油合资的天津炼厂供应原油

路透北京10月22日 - 根据周二公布的声明，俄罗斯最大油企Rosneft (ROSN.MM)和中国石化集团将就俄罗斯石油出口至中国支付预付款签署谅解备忘录。

Rosneft也同意向计划中与中石油(CNPC)在天津的合资炼厂供应原油。

在俄罗斯总理梅德韦杰夫访华期间发布的这项声明未提供细节。(完)

(编译 李婷仪 审校 于春红)

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