Rosneft同意向与中石油合资的天津炼厂供应原油

俄罗斯原油减产量将在4月中旬前达到25万桶/日--塔斯社
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透北京10月22日 - 根据周二公布的声明，俄罗斯最大油企Rosneft (ROSN.MM)和中国石化集团将就俄罗斯石油出口至中国支付预付款签署谅解备忘录。
Rosneft也同意向计划中与中石油(CNPC)在天津的合资炼厂供应原油。
在俄罗斯总理梅德韦杰夫访华期间发布的这项声明未提供细节。(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
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俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯塔斯社周二援引俄能源部长诺瓦克报道称，俄罗斯将很快开始与本国产油商讨论有关延长与石油输出国组织(OPEC)协同减产协议的可能性。