俄油称美国页岩油产出增加可能妨碍OPEC延长减产协议

路透莫斯科3月13日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft/俄油)表示，美国原油产出回升或将妨碍石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国将减产协议展延至6月之后，同时有可能引爆新一波价格战。

随着油价从2014年的每桶100美元以上跌至2015年的不到30美元，导致成本偏高的水力压裂法采油越来越无利可图，美国页岩油产出不断下滑。

OPEC与俄罗斯等产油国达成协议，自1月1日起减产180万桶/日，为期六个月。这一举措提振了油价，但这也激励美国业者增加供应。

俄油在书面回覆路透时表示，“美国页岩油产出显然已经成为新的全球油价调节者，在可预见的未来中也将是如此。”

“(OPEC主导的)协议很有可能不会展延，有部分原因出在主要参与国身上，但同时也是受到美国产出动态的影响，而且美国在可预见的未来不会打算加入任何协议。”

俄油写道，“我们认为长期而言，全球原油需求动态以及油价超低时期的投资减少，将会使市场恢复平衡，但价格战复发的风险犹存。”

俄罗斯尚未达成其所宣示的减产水准，在此同时沙特已经将产出降至远低于其所承诺的水准，填补了其他OPEC成员国执行情况较差造成的空缺。(完)