普京称Rosneft准备与中国签署600亿美元石油供应协议

俄罗斯总统普京周四表示，俄罗斯石油公司(Rosneft)计划与中国签署一份石油供应协议，总价值达到600亿美元。Rosneft总裁伊戈尔·谢钦(Igor Sechin)表示，未来对中国的石油供应可能会是现在的三倍，但他没有给出时间表，也未指明新增石油供应的来源。路透