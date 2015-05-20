俄罗斯利用中国融资应对西方制裁--Rosneft

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月19日 （记者 Libby George） - 俄罗斯国家石油公司（Rosneft）驻瑞士交易部门负责人马库斯·库柏（Marcus Cooper）周二称，面对美国和欧盟的制裁，俄罗斯正在发展与中国的非美元融资及合作关系。

“正在从非常高的级别应对制裁措施，”库柏在普氏（Platts）的全球原油峰会上表示。

库柏曾在英国石油 工作，2013年加入Rosneft帮助该公司建立全球交易平台，但Rosneft收购摩根士丹利 交易部门的计划却因制裁搁浅。

但Rosneft将产量和出口保持在制裁前水平，并拓展了客户数量。

库柏亦否认了制裁对炼厂现代化或者下游业务有何冲击，并称已规划的升级将继续进行，并无重大问题。

但库柏承认，眼下的制裁使Rosneft建立或者收购全球性交易部门的雄心受挫。