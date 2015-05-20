俄罗斯利用中国融资应对西方制裁--Rosneft

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月19日 （记者 Libby George） - 俄罗斯国家石油公司（Rosneft）驻瑞士交易部门负责人马库斯·库柏（Marcus Cooper）周二称，面对美国和欧盟的制裁，俄罗斯正在发展与中国的非美元融资及合作关系。
“正在从非常高的级别应对制裁措施，”库柏在普氏（Platts）的全球原油峰会上表示。
库柏曾在英国石油 工作，2013年加入Rosneft帮助该公司建立全球交易平台，但Rosneft收购摩根士丹利 交易部门的计划却因制裁搁浅。
但Rosneft将产量和出口保持在制裁前水平，并拓展了客户数量。
库柏亦否认了制裁对炼厂现代化或者下游业务有何冲击，并称已规划的升级将继续进行，并无重大问题。
但库柏承认，眼下的制裁使Rosneft建立或者收购全球性交易部门的雄心受挫。
“为了成功开展交易业务，需要大量的资本，”库柏说道，称制裁极大限制了他们获取期限超过30天的信贷的能力。“这使这项战略遭遇挫折。”（完）
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