今年大轮动题材行情仍值得耐心期待

10月2日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦10月2日 - 2013年已经过完三季，只剩最后这一季。

时序进入第四季的当下，今年四大题材之中，全球投资人已经见识过其中三个主题热烈开展的盛况。投资人的直觉似乎是这四个题材今年将尽数上演。

目前为止，2013年由三大投资“轮动”趋势主导：由债市转至股市、由新兴市场转至发达股市、最近一波则是从美股转进欧股。

第四个主题--美元大幅升值--还没有具体成形，一旦本周美国政府停摆的问题解决后，很可能将需要美国联邦储备委员会(美联储/FED)重回缩减刺激举措的基调，以提供动力。

由于美联储料将仍会在年底之前开始减少每月的购债规模，分析师认为，这四大投资主题可能都将实现。

因此，如果市场似乎显得不太在意9月众多事件，或美国、意大利政治纷扰，多半是因为投资人深信这些长期投资策略将持续至2014年。

全球经济复苏有望更加全面，及美国货币政策料将逐渐“正常化”，仍驱动着这股思维，协助许多资产经理人耐心等待。

“举债上限的讨论将增加市场波动，但我们认为这应会提供机会强化股市曝险，”Dexia Asset Management分析师Nadege Dufosse说。

ING Investment Management资深投资组合分析师Steven Steyaert也呼应此看法。“我们维持看多股票，而且维持超配欧股和日股。”

巴克莱研究主管Larry Kantor呼吁客户第四季“切勿缺席”，他说虽然今年的布局可能会变得有点勉强而需要一些调整，但整体攻势将持续。

“虽然美股仍有一些上涨空间，但已经涨了不少，”他说。“因此应该稍微朝着欧股或亚股再平衡。”

**三大轮动**

今年市场主要推动力量的长期属性，使许多基金能够将眼光放远，不受一些短期事件的影响，比如欧元区纷纷扰扰的政治，美国两党在预算问题上的争吵，甚至是叙利亚危机的国际斡旋。

1月时，在债市20年牛市的顶峰，由债转股的趋势开始上演，一些人士宣称这预示将迎来长达数年的“大轮动”。

尽管究竟有多少资金由债转股，还有合理的怀疑空间，但目前为止相对表现已提供不错的支持证明。

今年迄今，全球股市.MIWD00000PUS较顶级公债的表现高出了近20%。指标10年期美国公债今年迄今下滑了5%，而欧元区蓝筹股.STOXX50E同期上涨了近20%，两相比较，进一步放大了这种对比。

在这个大轮动题材展开之际，今年的另一个主题在4月到来--这次是从新兴市场.MSCIEF到发达市场，因对于中国经济增速以及美国削减量化宽松的担忧，打压了巴西、印度、印尼、土耳其和南非等国的货币和债市。

同样的，如果你加入这个轮动题材，回报率的领先幅度也高达20个百分点。

最后一个获得胜果的轮动题材，则是从年中从美国转战欧洲股市，重点是密切关注显示欧洲经济触底及美国周期趋于成熟的经济面意外讯号。

到今年9月，欧洲股市和标准普尔500指数.SPX涨幅都接近20%，但从7月1日算起，欧洲股市的涨幅要比后者高出10个百分点。

现在就剩下最后一个主题了，那就是美元全面性大涨，这背后的推动因素包括：相对的经济增速，利率变化，低廉的美国页岩能源，贸易逆差收窄，甚至是美国制造业的复兴。

以贸易加权汇率而言，今年美元仍是上涨的，但相对于主要股市双位数的涨幅，美元约2%的升幅似乎寒碜了点，而且单单是在第三季，美元指数.DXY就下跌了逾3%。

美联储推迟缩减购债规模是美元整体回报令人失望，以及美元涨幅主要来自较疲弱新兴货币的部分原因。

但美元走坚的主要因素没有消失。美联储仍有可能在12月削减量化宽松，而欧元汇率走强，很可能会导致欧洲央行进一步放松货币政策。

“我们维持超配美元，”瑞银环球资产管理策略师Boris Willems说。

就算美元最终没有大涨，四大题材之中实现三个也算不错了。(完)

(编译 李婷仪/王洋; 审校 蔡美珍)

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