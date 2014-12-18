焦点：俄罗斯卢布大幅翻升 因政府施压出口商且央行采取稳定措施

图中为不同面额的俄罗斯卢布纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯卢布暴跌两日之后在周三大幅升值，因政府施压出口商勿囤积外币获利，且俄罗斯央行宣布稳定金融的新措施。

卢布兑美元在震荡交投中升值约9%，得到俄罗斯央行计划的提振，该计划旨在减轻俄企外债偿还时间将到的忧虑并稳定卢布。

交易员还发现出口商有针对性地出售外币，部分是因为每月的缴税时间将到。

1530GMT，莫斯科交易所卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上涨9%，报61.50。卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升值约10%，报在76.55。

本周以来，卢布遭逢沉重卖压，兑美元周二跌幅一度深达约20%，引发金融崩盘的恐慌，尽管俄央行大幅升息650个基点。

目前局势给俄罗斯总统普京带来重大挑战，他的支持率部分缘自给俄罗斯带来的稳定和繁荣，如今却因卢布暴跌而面临风险。卢布贬值损及投资者对俄罗斯的信心。

“市场预期，迟早他们会向市场倾注外汇。我们在等候出口商、财政部和央行抛售外汇，”Alfa Bank驻莫斯科外汇交易员Igor Akinshin表示。

总理梅德韦杰夫周三呼吁俄罗斯大型出口企业“负责任地”管理自己的外汇营收。之前他会晤了Gazprom(GAZP.MM)和Rosneft(ROSN.MM)等国营出口企业的主管。

与此同时，财政部称已开始抛售账户上剩下的外汇。

分析师称，卢布贬值意味着出口商尽可能多地持有外汇利润。

本周初，由于市场担心俄罗斯石油巨擘Rosneft将发债所筹资金转换成外币，用于偿还债务，加剧了卢布的跌势。该公司最近通过发债筹资6,250亿卢布(101.1亿美元)。

Rosneft否认将用这笔钱购买美元。该公司周日有一笔过桥贷款到期，料将偿还其中76亿美元。

**普京将发表讲话**

普京将在周四举行一年一度的年末记者会，届时他将回答来自现场观众和电视观众的问题，预计还对今年卢布暴跌约45%做出评论。

在12月4日国情咨文中，普京没有给出扭转经济局面的宏大设想。西方因乌克兰问题对俄实施制裁，以及全球油价大跌，使严重依赖石油的俄罗斯经济滑向衰退。

卢布下跌勾起了1998年俄罗斯金融危机的记忆，当时卢布在数天之内崩溃。

“我们现在看到的状况，是选择错误时间浮动卢布汇率的结果，”Bank Zenit驻莫斯科分析师在报告中写道。俄罗斯央行上月决定让卢布汇率自由浮动。[nL3S0T83OU]

两名交易商表示，他们不相信周三央行在市场大举干预，一家大型俄罗斯银行的外汇交易员说，他认为出口商被迫卖出外汇收益。

为了支撑卢布，今年俄罗斯央行在外汇市场的干预规模已经超过800亿美元。

以美元计价的俄罗斯股指受卢布走强提振，RTS指数.IRTS大涨超过17%至738点，前两个交易日都大幅下跌。

不过，以卢布计价的MICEX指数受到打击，下跌1%至1,427点。(完)

(编译 李婷仪/李爽/李春喜; 审校 郑茵/孙茉莉)

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