（修正）卢布大跌冲击有美元房贷的俄罗斯人

2015年3月9日，在萨拉热窝拍摄的卢布和美元照片。 REUTERS/Dado Ruvic

（修正内文第六段错别字。）

路透莫斯科2月5日（记者 Alexander Winning） - Kirill和Zlata Fateev不再买衣服和看电影，在吃上面也很节俭，因为卢布贬值导致他们的房贷还款大增。

这对夫妇2007年从南部的达吉斯坦共和国搬到莫斯科以后办理了美元房贷，他们抱怨政府不出手相助，因卢布已跌到记录低位。

“我儿子是莫斯科武术冠军，我们不得不停止他的训练，”Kirill在近期一个外币贷款购房者组织的示威中对路透说道。

“我们这样的人是这届政府的支柱，”他说道。“但他们并不听。”

Kirill和Zlata的困境反映了卢布贬值给家庭带来的压力，经济衰退已经让很多家庭的预算受制。

他们的困境还凸显，卢布贬值虽有助于当局防止国家财政受到全球油价下跌的冲击，但成千上万有美元房贷的俄罗斯人却遭了殃。

持有美元房贷的人从2014年底开始上街示威，当时卢布兑美元首次跌至80。

但他们的示威基本没什么效果。

俄罗斯央行2015年1月建议银行将客户的美元房贷转换成卢布房贷，使用更加优惠的汇率，但没有下达坚决的命令。

普京当年4月称，政府对外币借款人的帮助不应超过对卢布借款人的帮助。

Kirill表示，这些只是权宜之计。

“普京说外币借款人承担了风险，但你需要明白风险是什么。我们政府的政策失败，这是我们的风险吗？”

Zlata称，她曾相信政府能保持币值稳定，但这种想法已经被粉碎了。“我们感到无助，”她说道。

一些经济学家表示，俄罗斯官员谨慎对待美元房贷的问题是正确的。

他们对迫使银行将外币贷款转换为卢布贷款的风险发出警告，因为这样的做法违背自由市场原则，会增加银行业的损失。

向Kirill和Zlata提供房贷的阿尔法银行（Alfa Bank）没有对本文寻求置评的请求作出回应。（完）