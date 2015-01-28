《热点透视》俄罗斯卢布跌跌不休 仍看不见底

《热点透视》希腊退出欧元区，欧洲是否“伤得起”？
路透伦敦4月7日 - 欧元区能否承受希腊退出之痛？巴菲特(Warren Buffett)等人认为，这种阵痛反而会使欧元区更加强壮。损失是可控的，其他国家不会立刻跟随希腊退出，而且此事也会鞭策欧元区成员国去处理过多的债务。不过这也会打开潘多拉的盒子，使欧元区面临政治和经济紧绷的险境。
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas；编译 杜明霞
路透伦敦1月27日 - 有太多的原因可能导致卢布下滑。周一是标准普尔和欧盟。下周可能是通胀率或资本外逃。到3月份，又可能是银行业救助或者军事冲突加剧。
标普将俄罗斯主权评等从投资级下调至垃圾级，早在意料之中。其他两家主要评级机构--穆迪和惠誉，未来几个月也可能跟进。俄罗斯债券可能遭到抛售的预期和现实，令卢布承压。
与其说是欧盟打压了卢布，不如说是带走了推高卢布的希望。欧盟曾经讨论放松因乌克兰危机而针对俄罗斯做出的制裁举措，但冲突重燃导致欧盟的讨论变成加强制裁。截至欧洲时间1月27日早晨，卢布兑美元报68卢布，较上日开盘水准重挫6%。
俄罗斯央行可能做出一些反应，但相互增强的下行压力已经过于强大，任何货币或财政政策决定都难以形成有效对抗。西方制裁举措以及进口价格更加高昂，料使得今年俄罗斯通胀率达到两位数。俄罗斯政府可能必须增加印钞，以维持金融体系运转。俄罗斯的预算是基于原油出口价格位于每桶70美元，远高于现在48美元的油价。
如果一个国家金融体系疲弱，政府又面临财政压力，那么出现资本外逃实属正常。这加重了卢布面临的压力。根据俄罗斯总统普京以往的反应判断，卢布下滑和外国敌意升温，可能使得普京更倾向于引发国际紧张情势。反过来，这会进一步加剧资本外逃。
如果下面两个关键因素中有一个发生重大变化，即俄罗斯外交政策和油价，那么卢布可能止住下跌趋势。或者，俄罗斯政府也可以实行资本管制，但与苏联时期相比，现在更难实施管制。最终，最可能的情形是，卢布跌跌不休。(完)
(译文审校 张涛)
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