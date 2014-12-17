俄罗斯危机及油价下跌促使投资者避险 高评级公债受追捧

图中为美元、英镑、人民币、瑞郎等不同币种的纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透悉尼12月17日 - 周三亚洲市场笼罩在一片不安的沉静之中，俄罗斯面临爆发金融危机的风险，油价下跌促使投资者买入高评级债券避险。

英国、德国和日本公债收益率(殖利率)均触及纪录低点，同时美国和澳洲长期公债收益率也触及2012年以来低点。

亚洲股市表现不一，日本股市.N225在近期大跌后扳回一些跌幅，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.6%至九个月低点。

英股富时100指数.FTSE料开盘下跌0.9%，德国DAX指数.GDAXI或下挫1.2%，法国CAC指数.FCHI下滑1.6%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)召开今年最后一次政策会议，料将取消“在相当长一段时间内”把利率维持在低位的承诺。

这将被外界视作美联储趋向升息的一个步骤，尽管全球其他地区经济成长放缓，而且大宗商品价格下跌加剧了物价涨幅放慢的风险。

一个新问题就是金融风险从俄罗斯向外蔓延。俄罗斯虽然紧急大幅加息，但仍未能阻止卢布屡创新低。

卢布兑美元RUB=EBS报在约68.00卢布，周二一度挫至80.00，关于莫斯科将不得不进一步收紧政策或可能实施资本管制的猜测升温。

投资者纷纷结清杠杠头寸，连带打压到美元，因为投资者预期美元进一步上涨，因而建立了极高的多头仓位。这促使欧元EUR=升至1.2510美元。

逃离风险的举动通常有利于避险日圆，美元JPY=回落至116.79日圆，周二曾升越118.00。商品货币澳元AUD=D4亦跳水，跌至五年低点0.8157美元。

年底流动性缺乏，导致甚至最稳定的资产也出现剧烈波动。比如挪威克朗NOK=周二触及历史低位，并创出全球金融危机以来最大日交投区间。

花旗的分析师公布报告称，“卢布危机和糟糕的流动性造成全球汇市和利率市场一段时期功能失常。”

**支出增多，通胀放缓**

周二道琼工业指数收跌111.97点，或0.65%，至17,068.87点；标准普尔500指数回落16.89点，或0.85%，至1,972.74点；Nasdaq指数下跌57.322点，或1.24%，至4,547.834点。

油市无企稳迹象，周三亚洲交易时段，布兰特原油期货LCOc1下跌0.66美元至每桶59.35美元，美国原油期货CLc1跌1.12美元至54.81美元。

表面上看，油价螺旋式下跌应是利好，因其相当于为全球消费者减税。摩根大通预计因此获得的支出提振可能在2015年为全球经济增长贡献0.4个百分点。

但是燃料成本减半也会刺激全球通胀放缓，而当前物品供应已经超过需求。

英国数据显示，11月通胀率下滑至12年低点，强烈打压英国央行提早升息的必要性。

美联储似乎仍希望在2015年中之前开始升息。但鉴于通胀率仍远低于2%目标，而且可能随油价继续下跌，投资者正预期升息只会给经济增添通胀下滑的压力。

一项衡量未来五年市场通胀预期的关键指标USIL5YF5Y=R自8月以来持续下滑，周二创下新低2.37%。

30年期美债收益率US30YT=RR也触及2012年末以来低点2.67%，因投资者排除通胀升高的可能性。(完)

(编译 李春喜/于春红/王兴亚/田建华/朱晓军；审校 许娜/徐文焰/艾茂林)

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