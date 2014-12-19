博客：俄罗斯上演货币危机 或撼动普京掌权根基

记者 Timothy Heritage

俄罗斯周二未能阻止卢布崩跌，令俄总统普京面临一场全面的货币危机，这可能有损其对政权的牢牢掌控。

俄罗斯央行夜间将指标利率上调6.5个百分点至17%，还是未能阻止卢布触及纪录低点。在油价下跌、经济衰退露头和西方制裁这场“完美风暴”的吹袭下，卢布大幅贬值。

普京将卢布崩盘归咎于投机分子和西方国家，官媒对此大加报导。普京的一位发言人周二称，“感情因素及投机情绪”导致俄罗斯汇市波动。

卢布兑美元周二暴跌11%，为1998年俄罗斯金融危机以来的最大单日跌幅。卢布兑美元本周内已经下跌20%，今年年内跌幅则已经超过50%。

在俄罗斯面临愈演愈烈的货币危机之际，美国国务卿克里称，如果普京采取更多举措化解紧张局势，遵守旨在结束乌克兰冲突的停火协议承诺，美国会很快解除对俄罗斯的制裁。

“这些制裁可在几周或几天内解除，这取决于普京总统所做的选择，”克里在伦敦对记者称。

对俄罗斯经济而言，货币危机意味着明年更有可能出现更严重的衰退，贷款利率上扬将损及经济增长。对企业而言，这意味着更大的不确定性和融资将变得更加艰难。对俄罗斯央行而言，这意味着一场信用危机。

对普京而言，这一方面增加了民众支持率下滑的风险。金融稳定和经济繁荣是普京的支持率赖以存在的两大支柱。在俄罗斯与西方国家的关系陷入危机之际，卢布大幅贬值更给普京带来了政策上的难题。

“普京在掌权后的多年里赶上了油价上涨的东风，但眼下毫无疑问的是，经济将开始对政治产生负面影响，”位于伦敦的Spiro Sovereign Strategy常务董事Nicholas Spiro说。

“油价已经跌至开始影响这个政权的政治可持续性的水平，”他对路透说。

自从俄罗斯将克里米亚纳入版图之后，普京的支持率高居80%以上，他没有明显的对手，许多国内大企业都掌控在其盟友手中。

鲜有甚至没有迹象显示俄罗斯民众感到恐慌。俄罗斯官媒是该国民众的主要消息来源，这些官媒宣传称，普京认为俄罗斯正在遭到投机分子和西方的攻击。

周二上午，汇兑网点未出现混乱场面，民众也没有恐慌地抢购食品。几乎没人出来抗议。这与1998年俄罗斯金融危机期间的混乱情景大相径庭。

但民意调查员称，卢布贬值引发的不满还有日益低迷的经济，会逐步冲击大城市的新兴中产阶级，然后会蔓延并冲击普京在各地的民众支持基础。

“我觉得他（普京）有支持储备，可以支撑一年半到两年，”独立民调组织Levada Center的负责人Lev Gudkov通过电话称。“我们会在明年春季开始看到不满的迹象。”

当前这样的时间框架，意味着普京、梅德韦杰夫政府以及俄罗斯央行行长Elvira Nabiullina需要尽快采取行动。但是他们的选择有限。

俄罗斯央行两个月中三度大幅加息，曾在10月加息1.5个百分点，上周加息1个百分点，周二凌晨再次加息6.5个百分点。

但央行加息影响甚微。周二卢布兑美元创下1998年来俄罗斯卢布危机及违约危机以来的最大跌幅，而且卢布兑美元年内跌幅已经超过55%。

俄罗斯官员已经反复表示该国不会实施资本管制，但很多分析师表示这看似是不可避免的。

“在没弄清楚当前情况前，没人会投资，”俄罗斯酒店和餐饮业经营者协会主席Igor Bukharov对路透说。

在莫斯科一家货币兑换处，门前显示牌上的汇率是1美元兑80卢布，官方汇率是60卢布，工作人员给出的价格却是85卢布。