俄罗斯卢布暴跌？外国投机客说“不关我们的事”

图中为不同面额的俄罗斯卢布纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦12月17日 - 俄罗斯卢布汇率在两天内暴跌20%，对精明的对冲基金明星来说这听起来是个千载难逢大赚一笔的好机会。但外国基金经理人称，他们基本上没有参与押注卢布，因为俄罗斯市场太过变化莫测而且成本高昂。

受油价下跌和西方国家就乌克兰危机制裁俄罗斯影响，卢布兑美元自6月来一直在下滑，最终在本周出现暴跌。

莫斯科将这归咎于外国“投机客”。但很多可能乐于接受这种头衔的人这次说，不应该怪他们。

“市场变得太混乱了，”Insight Investment外汇主管Paul Lambert说。他管理着规模3亿美元的货币基金，并且在约一个月前出脱了卢布仓位。

“你需要觉得可以进入和退出，还要感觉有些东西可以预测。当某种事物暴跌时，比如油价或卢布，很难说：‘今天就到此为止了’。”

Lambert等基金经理称，造成卢布暴跌的是俄罗斯国内对美元的需求，俄罗斯企业争相买入硬货币以偿还贷款，而且普通民众排队购买美元和消费品。

俄罗斯企业在今年最后三个月需要偿还450亿美元贷款。图表：link.reuters.com/nuk43w

上周，俄罗斯国有企业--俄罗斯国家石油公司(Rosneft)发行了6,250亿卢布债券，并称这些当时价值110亿美元的资金将用于国内项目，不会用来买入美元，但很多市场人士将这种说法视为卖出这些资金的信号。

**投机成本高昂且风险大**

一些海外基金表示，他们避免做空卢布，部分因为央行威胁在毫无预警的情况下干预市场。

俄罗斯央行仍拥有超过4,000亿美元的外汇储备，可能不足以在长期内支撑卢布，但无疑远远能够在某一天击溃做空卢布的任何人。

“人们相当强烈地担忧央行将大举入市干预，这实际上阻止了大规模建立空头仓位...哪个方向上都没有大规模建仓，”安本资产管理旗下新兴市场策略师Viktor Szabo称。安本在全球范围内管理的资金总计达到5,259亿美元。

俄罗斯利率飙涨，使得借入卢布然后对赌的成本，也就是利差交易成本高昂，无论押注结果如何。

“如果你想像一个投机客那样做空卢布，要么你得具有非常非常坚定的信念，并且要赶上绝佳时机，否则负利差甚至在你还没开始前就会把你击溃，”道明证券的Cristian Maggio称。

“相比对美元的整体需求，投机性仓位可以说微不足道，”Maggio表示，“国内投资者的真实需求在推动卢布走软，这要比其他情况更加严峻。”(完)

(编译 杜明霞/王兴亚；审校 孙茉莉/许娜)

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