巴西总统罗塞夫将前往纽约寻求国际支持 巴西内阁近乎瘫痪

英国首相特雷莎·梅讲稿暗示退欧谈判将采取“硬退欧”立场
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透巴西利亚4月20日（记者 Lisandra Paraguassu/Anthony Boadle） - 身处困境的巴西总统罗塞夫将前往纽约，争取国际社会反对其弹劾案；巴西内阁则在政治危机中陷入瘫痪，周三又有一名部长倒戈。
罗塞夫的幕僚称，她将前往纽约参加周五举行的联合国活动，届时将宣布尝试弹劾她是非法的；她将弹劾称为“非武力政变”。
能源部长布拉加表示，将遵从自己所在的巴西民主运动党的命令，退出罗塞夫的内阁。巴西民主运动党是罗塞夫执政联盟中的主要合作伙伴，上个月抛弃了罗塞夫，支持弹劾她的人。罗塞夫被弹劾将结束左翼的劳工党长达13年的统治。
罗塞夫内阁的31名成员中已经有九名部长辞职，一些重要的部门无人领导，包括旅游部和体育部，而巴西四个月后就要主办奥运会。奥运会开始时罗塞夫甚至可能不再担任总统。
如果罗塞夫遭到弹劾，副总统特梅尔将接任总统。特梅尔的助手称，他在圣保罗与亲信幕僚们会面，研究新政府的计划，从而迅速恢复经济信心和增长。
罗塞夫被指控违反预算法，周日在众议院输掉关键的弹劾表决，现在弹劾案进入参议院表决。
罗塞夫的两名幕僚称，她将利用纽约之行接受国际媒体采访，为自己辩护。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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