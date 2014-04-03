英国个股：苏格兰皇家银行将关闭44家分行，不少为“小镇最后一家银行”

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透4月2日 - 部分国有化的苏格兰皇家银行 周三表示，将在英国和苏格兰关闭44家分行，其中的14家为所谓的“小镇最后一家银行(Last Bank in Town)”。
苏皇一名发言人称，随着越来越多的客户选择便利的方式进行银行业务，过去几年银行业出现重大变革，分行交易量自2010年以来减少了30%。
“许多所谓的‘小镇最后一家银行’一周仅营业几个小时，每个小时也只有一到两名客户，”这位发言人表示。
“我们必须迎合客户的需求，这也是为什么我们要投资那些可能让客户选择我们的其它途径，例如网上银行和电话银行、手机应用程序以及遍布全英国的11,500个邮局网点，”发言人还称。
苏皇2月表示，计划未来三到四年削减成本40%即53亿英镑，其中31亿英镑是通过出售美国零售分支Citizens等业务，剩余部分则来自削减日常开支。(完) (编译 许娜；审校 王翔琼/屈桂娟)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。