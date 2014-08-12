英国个股：苏格兰皇家银行证实，考虑出售私人银行的国际分支

更新版 1-美股业绩：高盛季度获利不及预期，受交易营收疲弱拖累
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透苏黎世/新加坡8月11日 - 苏格兰皇家银行 证实，考虑出售私人银行Coutts的国际分支部门，因英国政府希望该行更加侧重国内贷款业务。一位交易消息人士称，通过该交易，苏皇收入可能高达10亿美元。
Coutts可能分拆成两个部分，一个总部在英国，一个在苏黎世。后者经营香港、新加坡、阿布扎比和迪拜的业务，管理近360亿美元的客户资产。Coutts成立于18世纪，以服务英国女王伊丽莎白而闻名。
两位知情人士透露，苏皇私人银行的国际分支Coutts International已经吸引来自多个买家出价，包括未提及名字的亚洲和北美买家。
第三位知情人士表示，根据对管理资产价值的2-3%计算，该交易可能为苏皇带来7.2-11亿美元的收入。
苏皇周一对员工表示，正在研究出售事宜，证实了路透稍早的报导。
“我们将...与当地管理团队一起研究各种选项，包括合并当前Coutts International的剩余业务，组建合资公司或者出售，以便减少苏格兰皇家银行的国际业务，”苏皇高管Alison Rose和Les Matheson在路透获悉的备忘录中写道。
英国政府在金融危机后给予苏皇450亿英镑(755.2亿美元)援助，对苏皇持股为81%。目前苏皇面临压力，政府希望它致力于向英国家庭和企业提供贷款，并帮助英国经济复苏。
苏皇进行重大重组，以偿还救助资金，并最终回归私有。苏皇最近公布季度获利意外达到10亿英镑，更加接近完成这两个目标。
Coutts的国际分支有1,200名雇员，但是在三年左右的重整时间内，提供服务的国家数量锐减。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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