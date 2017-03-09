版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 9日 星期四 22:38 BJT

美国热股：ROYAL CARIBBEAN中国出发游轮航线将不停靠韩国港口，股价下跌

路透3月9日 - ROYAL CARIBBEAN CRUISES表示，中国出发游轮航线将不停靠韩国港口，因两国间关系因萨德部署问题而变得紧张。

ROYAL CARIBBEAN CRUISES 周三收报95.37美元，周四盘初跌0.25%，报95.16美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐