苏格兰皇家银行将关闭44家分行

路透4月2日 -部分国有化的苏格兰皇家银行(RBS.L)周三表示，将在英国和苏格兰关闭44家分行，其中的14家为所谓的“小镇最后一家银行(Last Bank in Town)”。

苏皇一名发言人称，随着越来越多的客户选择便利的方式进行银行业务，过去几年银行业出现重大变革，分行交易量自2010年以来减少了30%。

“许多所谓的‘小镇最后一家银行’一周仅营业几个小时，每个小时也只有一到两名客户，”这位发言人表示。

“我们必须迎合客户的需求，这也是为什么我们要投资那些可能让客户选择我们的其它途径，例如网上银行和电话银行、手机应用程序以及遍布全英国的11,500个邮局网点，”发言人还称。

苏皇2月表示，计划未来三到四年削减成本40%即53亿英镑，其中31亿英镑是通过出售美国零售分支Citizens等业务，剩余部分则来自削减日常开支。(完)

(编译 许娜；审校 王翔琼/屈桂娟)

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