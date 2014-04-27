独家：英国大型投资机构将告苏皇银行释出误导讯息-消息

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦4月25日 -消息人士表示，英国前五大投资机构料于下周对政府支持的苏格兰皇家银行(RBS.L)提起诉讼，称他们在苏皇2008年大规模股权发行期间遭到误导，将追讨超过10亿英镑。
五名熟知内情消息人士周五对路透表示，在股权发行当时为苏皇最大投资人的Legal & General(LGEN.L)、还有英国标准人寿保险公司(SL.L)、保诚人寿(PRU.L)、英杰华集团(Aviva)(AV.L)以及Universities Superannuation Scheme(USS)全都料将于周三向伦敦高等法院提出诉状。
前苏皇老板Fred Goodwin要求股东们在2008年5月注资120亿英镑，以支持该行的资本实力；该行在收购荷兰银行部分业务，以及在美国信贷市场上亏损金额数以十亿美元计后，资本水准降到危险水位。
针对上述股票发行的诉讼中，有部分也将Goodwin、前董事长Tom McKillop及另两名前高管列为被告。苏皇目前由一个新的团队经营，政府持股达81%，当年尽管Goodwin努力筹资，但仍必须由政府出面纾困。
这个诉讼可能得要花上数年时间才会解决，苏皇为此付出的赔偿可能是数以十亿计英镑。该诉讼也可能把Goodwin牵扯进来使其成为该行的主要证人。
苏皇称，其将为这些诉讼提出辩护。
该行表示，“尽管苏皇及前董事们做出了一些倍受批评的决策，这不意味着他们误导投资人或有违法行为。”
“我们认为我们可以对这些指控提出有力辩护，这也是我们为什么愿意对此积极抗告的主因，并保护包括英国纳税人在内的本公司股东权益。”(完)
(编译 张明钧; 审校 李爽)
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