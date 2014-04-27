独家：英国大型投资机构将告苏皇银行释出误导讯息-消息

路透伦敦4月25日 -消息人士表示，英国前五大投资机构料于下周对政府支持的苏格兰皇家银行(RBS.L)提起诉讼，称他们在苏皇2008年大规模股权发行期间遭到误导，将追讨超过10亿英镑。

五名熟知内情消息人士周五对路透表示，在股权发行当时为苏皇最大投资人的Legal & General(LGEN.L)、还有英国标准人寿保险公司(SL.L)、保诚人寿(PRU.L)、英杰华集团(Aviva)(AV.L)以及Universities Superannuation Scheme(USS)全都料将于周三向伦敦高等法院提出诉状。

前苏皇老板Fred Goodwin要求股东们在2008年5月注资120亿英镑，以支持该行的资本实力；该行在收购荷兰银行部分业务，以及在美国信贷市场上亏损金额数以十亿美元计后，资本水准降到危险水位。

针对上述股票发行的诉讼中，有部分也将Goodwin、前董事长Tom McKillop及另两名前高管列为被告。苏皇目前由一个新的团队经营，政府持股达81%，当年尽管Goodwin努力筹资，但仍必须由政府出面纾困。

这个诉讼可能得要花上数年时间才会解决，苏皇为此付出的赔偿可能是数以十亿计英镑。该诉讼也可能把Goodwin牵扯进来使其成为该行的主要证人。

苏皇称，其将为这些诉讼提出辩护。

该行表示，“尽管苏皇及前董事们做出了一些倍受批评的决策，这不意味着他们误导投资人或有违法行为。”

“我们认为我们可以对这些指控提出有力辩护，这也是我们为什么愿意对此积极抗告的主因，并保护包括英国纳税人在内的本公司股东权益。”(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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