苏格兰皇家银行奖金计划遭英国政府叫停

路透伦敦4月25日 -英国政府已经叫停苏格兰皇家银行(RBS)向员工发放两倍于固定工资的奖金计划，加剧了银行业者控制薪资的压力。苏格兰皇家银行由英国政府控股。

英国商务大臣凯布尔(Vince Cable)本周致信银行业者和其他大型公司，警告它们停止过度奖励，否则将面临更严格的规则。他表示，银行业者有必要解决处于“危险水平”的薪资问题。

但是银行业者辩解称，它们需要同海外竞争对手、尤其是美国对手争夺人才。

英国政府周五表示，还在亏损的苏格兰皇家银行表现不够好，没有充足理由提高奖金。英国政府在金融危机高峰期间对苏格兰皇家银行施救后，持有其81%股权。

“苏格兰皇家银行在朝正确方向迈进，但还未完成重组，而且政府仍持有大多数股权。因此没有提高奖金上限的正当理由，政府明确表示，不会支持这类提议，”英国财政部发言人称。

与对待苏格兰皇家银行的态度不同，财政部表示，支持莱斯银行集团(LLOY.L)发放最多为固定工资两倍的奖金的提议。

莱斯银行已经扭亏为盈，而且政府已经开始出售该行股份，目前持股比例降至25%。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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