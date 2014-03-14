罗尔斯罗伊斯公司称失联客机发动机情况监测数据与官方一致

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透伦敦3月14日 -发动机制造商罗尔斯-罗伊斯(RR.L)周五表示，有报导指称马来西亚航空MASM.KL客机在从雷达屏幕上消失后继续飞行数个小时，这样的说法并不正确，与马来西亚政府当局看法一致。
华尔街日报（WSJ）周四引述两名知情人士的话称，美国调查人员怀疑马航失联客机MH370在到达最后能确认的位置后，还在空中飞行了四个小时左右。
马来西亚交通部长Hishammuddin Hussein周四称，这些报导不属实。
“罗尔斯-罗伊斯同意周四马国交通部长HishammuddinHussein有关从失联飞机收到发动机状况监控数据的声明，”罗尔斯-罗伊斯公司发言人称。
“罗尔斯-罗伊斯继续全力支持当局和马航。”(完)
(编译 张明钧/白云; 审校 高琦/杜明霞)
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)