台湾货币市场：提存期初市场资金充裕，拆款和短票及RP利率均持稳

* 短率持续处在低档水准 * 短票利率大致持平 * RP市场钱多，利率持稳 * 密切注意市场资金变化 记者 罗两莎 路透台北3月6日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员表示，今天是提存期 的第一天，且市场两大金主均有提供拆款，只是除了少数小型银行有少量拆款需求外，各大 银行几乎没有什么需求，利率续处于低档盘旋。 他们指出，因美联储(FED)升息机率很高，上周外资大举汇出致台币兑美元走贬，但目 前还没有感受到市场资金因外资撤离而趋紧，利率变化不大。 〞钱还是很多啊，拆款没有什么需求。〞一大型银行资调人员说；今天对银行一周拆款 利率做在0.36%，票券商则在0.40%。 另一大型银行资调人员则称，今天市场资金充沛，拆款没有什么大需求，只有少数小型 银行有拆借需求，七天期拆款利率做在0.35%，拆给票券商则在0.38%，与上周水准一致。 两位大型票券商资调人员均指出，市场资金很充裕，钱很好拿，今天一周拆款利率大致 在0.36-0.38%，但考量本月为季底因素，目前资金来源以卖票为主。 本地时间 11:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.983 31.050 台湾加权股价指数<.TWII 9,680.29 9,648.21 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173% 0.174-0.250% --一周拆款利率区间 0.175-0.390% 0.175-0.400% --两周拆款利率区间 0.300-0.385% 0.380-0.385% **短票利率持稳** 短票方面，票券商交易员表示，今天是提存期的第一天，银行大多愿意进行负数操作， 资金充裕，惟因本月是季底，且近来有外资汇出因素，加上考量美国月中可能升息，目前资 金虽多，利率大致持稳。 〞钱很多，月初发票量不大，但这个月是季底，本周利率不会有下来的空间，大概就维 持在目前区间。〞一大型票券商交易员说。 他们指出，因本月是季底，对票券商是一个比较大的关卡，大家都趁着月初市场资金充 裕、钱很好拿时，尽量卖跨月的票，惟月初发票量不大，呈票少钱多状况，利率则无大变化 。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.42%，少数成交在 0.43%；上日则在0.40-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.382%，区间在0.35-0.45%， 成交量为46.26亿台币；前日加权平均利率在0.386%，区间在0.38-0.405%，成交量为27.37 亿台币。 而上日60天短票成交加权平均利率则在0.419%，区间在0.35-0.44%，成交量为134.17亿 台币。前日加权平均利率在0.416%，区间在0.35-0.44%，成交金额为36.68亿。 今日台湾央行定存单到期5,128亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)5,483亿台币，本周余日到期存单分别为：周二2,46 4.5亿、周三3,577亿、周四2,875亿及周五1,438.5亿。 拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备为71亿台币，超额准备达1兆(万 亿)2,948亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,329亿台币。 **RP市场资金充沛** 债券附买回(RP)市场方面，交易员指出，今天RP市场资金充沛，特别是投信公司更是满 手的钱，银行资金亦偏多，利率则维持不变。 但他们说，美国FED本月中旬升息机率甚高，FED一旦升息外资恐大举汇出，因此，目前 尽量做较短天期的操作，并随时密切注意市场资金变化；若资金情势出现扭转(趋紧)，即可 能收手不操作。 〞今天钱略偏多啊，非常好，我很喜欢！只是不知道会维持多久，要随时留意，稍微有 风吹草动拔腿就逃！〞一大型证券商交易员说。 一大型证券商交易员亦称，随国际版债券发行尘埃落定，今天市场资金略偏多，尤其是 投信公司资金偏多，利率则大致持稳。 近期发行外币债方面，本周交割的债券有：周四(9日)为沃达丰3.7亿美元；下 周则为：14日康卡斯特(Comcast)发行10.05亿美元。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.32-0.33%，上日亦同；而月内公司 债附买回利率同于上日，主要落在0.42-0.43%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期主要落在0.25-0 .26%；月内主要落在0.30-0.31%，上日则在0.25-0.30%，而跨月成交在0.32%，上日在0.25- 0.32%；月内公司债利率主要成交在0.30-0.33%，上日为0.25-0.33%，跨月则落在0.34%，上 日为0.34-0.35%。(完) (审校 乔艳红)