台湾货币市场：大银行略降利率去化资金，短票及RP利率均无大变化

* 资金去化不易，大行略降利率 * 考量FED升息，短票利率不变 * RP市场资金充沛，利率持稳 记者 罗两莎 路透台北3月7日 - 台湾银行间短率周二略走低。资金调度人员称，因今天市场资金非 常多，惟需求依旧不振，因资金去化不易，一大型银行调降对票券商拆款利率，希望能藉此 刺激需求。 他们表示，今天市场两家大型银行都有提供拆借，但因是月初各银行几乎没有什么拆借 需求，仅见票券商在市场上拿钱；利率则略下滑。 〞钱爆炸的多！银行都没有什么需求啊。〞一大型银行资调人员说。 他并称，今天市场资金非常多，利率无法拉高，但也无法再杀低，一周维持在上日0.38 %水准。 另一大型银行资调人员则称，今天有提供拆款资金，但没有太大的需求，因此把对票券 商的一周拆款利率自上日的0.40%下调为0.38%，银行则维持0.36%不变。 〞钱还是多啊，但早上电话都稀稀落落的，有要钱的人赶快来吧！〞前述大型银行资调 人员说。 一中型民营银行资调人员则称，先前有在市场上提供低利资金的外商银行，随美国联准 会月中升息机率升息，且外资汇出，近日外银可提供的资金已不像先前稳定且充裕。 两位大型票券公资调人员均指出，今天市场钱非常多，银行到处打电话推销资金，利率 则较大型银行略低，七天期做在0.36-0.37%。 本地时间 14:12 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.858 30.982 台湾加权股价指数<.TWII 9,738.07 9,682.63 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.173% 0.173-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.173-0.400% --两周拆款利率区间 0.390-0.390% 0.173-0.390% **短票利率大致持平** 短票方面，票券商交易员表示，今天市场资金依旧非常宽松，但考量中旬美国FED可能 会升息，加上季底因素，目前大家都不敢太大意，利率大致维持不变。 〞还是很多钱啊，多到太离谱了，但月中美国可能升息，大家都战战兢兢、步步为营， 尽量拿跨季的钱。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.43%，上日在0.40 -0.42%，少数成交在0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.397%，区间在0.27-0.44%， 成交量为51.96亿台币；前日加权平均利率在0.382%，区间在0.35-0.45%，成交量为46.26亿 台币。 而上日60天短票成交加权平均利率则在0.412%，区间在0.35-0.43%，成交量为18.01亿 台币。前日加权平均利率在0.419%，区间在0.35-0.44%，成交金额为134.17亿。 今日台湾央行定存单到期2,464.5亿，发行金额待稍晚公布。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)5,483亿台币，本周余日到期存单分别为：周三3,57 7亿、周四2,875亿及周五1,438.5亿。 拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备为负98亿台币，超额准备则为负8 亿台币、加计前期1%的超额准备1,321亿台币。 **RP利率大致持稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员称，今天银行和投信公司资金均偏多，且随国际板债 券交割近尾声，RP利率松动，高位有下调，低位成交渐多。 一大型票券商交易员则称，随国际板债券交割大致结束，这两天日子比较好过，但本月 底是季底，接下来必须努力安排跨季的资金。 〞缺口永远是为跨季而开，短的丢掉，接跨季的钱；要不然过不久又要开始哭(忧缺资 金)了。〞前述大型票券商交易员说。 另一大型票券交易员则表示，今天利率低位成交渐多，且大都在0.40%以下，因而先淘 汰高利率的，〞有客户还开到0.40%多，我就让他先回家了。〞 在证券商方面，两位大型证券商交易员均称，今天市场资偏多，利率大致持稳。 近期发行外币债方面，本周交割的债券有：周三为COMMERZBANK Aktiengesellschaft发 行30年期美元计价债券，金额1.25亿美元；周四(9日)则有沃达丰3.7亿美元；下周 则为14日康卡斯特(Comcast)发行10.05亿美元。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率与上日水准相同，主要落在0.32-0.33%；而月 内公司债附买回利率在0.42-0.43%，上日亦同。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期主要落在0.25-0 .26%，上日亦在此水准；而月内利率与上日相同，主要落在0.30-0.31%，跨月成交在0.33% ，上日则在0.32%；月内公司债利率主要成交在0.33%，上日在0.30-0.33%，另跨月则落在0. 35-0.40%，上日则在0.34%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)