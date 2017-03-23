台湾货币市场：钱多需求少短率续持平，RP利率反应市况续降

* 钱多需求少，短率持平于上日水准 * 市场资金充沛，短票利率变化不大 * 顺应市场资金情势，RP利率再走低 记者 罗两莎 路透台北3月23日 - 台湾银行间短率周四大致持平。资金调度人士称，今天市场钱依旧 充沛，但已开始有新增拆款需求出现，料下周需求有望增温，利率则持平于上日水准。 他们表示，央行今天下午将召开理监事会议，料将维持利率不变；近期受外资大举涌入 影响，使市场资金浮滥，惟本月底是季底，利率应暂无往下的空间。 〞钱还是偏多，今天需求有增加一些，但量不大，利率一样、没变。〞一大型银行资调 人员说。 大型银行和票券商资调人员称，因部分票券商季底资金已大致安排妥当，今天开始改做 利率较低的月内拆款，目前月内拆款利率在0.38%，跨季则在0.43%。 一民营银行资调人员则表示，今天市场钱很多，尤其是外商银行更是满手资金；但因外 银不能跨季，本地银行向外银拿钱意愿低，外银多面临资金不易去化困境。 〞今天很安静啊，都是外资进来啦，造成市场钱淹大水了，但外银又不能做跨月，本国 银行相对保守，除非缺口真的很大，否则不会跟外商拿钱。〞前述民营银行资调人员说。 本地时间12:15 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.489 30.503 台湾加权股价指数<.TWII 9,928.87 9,922.66 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.175% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.390% 0.170-0.380% --两周拆款利率区间 0.180-0.440% 0.200-0.440% **短票利率变化不大** 短票方面，交易员表示，今天市场资金仍偏宽松，资金情况与上日差不多，利率则大致 在0.41-0.42%间。 他们指出，尽管本月底有季底的因素，惟在外资大举涌入带动下，近期市场资金明显偏 宽松，预估大家应可过一个钱很多、很容易调到钱的季底；不像以往的底季都要绷紧神经， 心脏要很强才能过关。 〞钱很多，我们很开心啊，这个季底心脏就不用那么(强)大了。〞一大型票券商交易员 说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%，上日则在0. 41-0.42%，部分成交在0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.422%，区间在0.35-0.44%， 成交量为96.96亿台币；前日加权平均利率在0.428%，区间在0.35-0.44%，成交量为43.72亿 台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.431%，区间在0.39-0.44%，成交量为18.89亿台币 ；前日加权平均利率在0.366%，区间在0.34-0.43%，成交量为18.95亿台币。 今日央行定存单到期金额为1,554亿，发行金额待稍晚公布。 本周央行定存单到期总量9,162.60亿台币，周五到期定存单金额为235亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备为448亿台币，累计超额准备达7,2 77亿台币、加计前期1%的超额准备8,607亿台币。 **RP利率续降** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员指出，今天市场上的钱很多，但券有限只好汰 换利率较高者，亦使利率进一步下滑。 他们表示，因近期市场资金非常宽松，利率顺应市场资金情势呈缓步下滑走势，但是还 是有不少人一时之间反应不过来，比较不能接受较低的利率。 〞钱很多啊，还有人打来电话问，为什么利率下来那么多？他们冬眠刚醒来吗？〞一大 型票券商交易员说。 本周发行的债券有：周五联电发行83亿台币公司债；而下周则有：3月27日台 中商银发行10亿台币次顺位债、3月28日HSBC Bank plc将发行6.05亿美元30年期金融债券， 及3月29日彰化银行发行102亿台币次顺位债。 证券商与金融机构短天期公债RP利率与上日相同，主要成交在0.32-0.33%；月内公司债 附买回利率与上日水准一致，主要在0.42%；至于跨月公债利率在0.34%，上日主要成交在0. 32-0.34%；公司债跨月利率则在0.44%。 在票券商方面，今日债券附买回利率再下滑；大型票券商与金融机构承作公债附买回利 率短天期成交在0.24-0.25%%，上日亦同；月内利率主要成交在0.28-0.29%，上日则在0.28- 0.30%；月内公司债利率主要成交在0.29-0.30%，上日则在0.32%；而跨月利率在0.30-0.31% ，上日则在0.32-0.34%。(完) (审校 杨淑祯)