台湾货币市场：资金趋浮滥两大金主松口将降短率，RP利率稳中略降

* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，预计季底后利率就得往下调了，但目前不想降，〞反正降 了也没用，都没有需求啊，下一旬应该会往回调，台币钱太多了。〞 两位大型票券商资调人员说，今天缺口很小，一开门钱就涌进来，缺口马上弭平，现在 要担心的不是没有钱，而是怕钱太多要去退钱，利率略降，跨季自0.43%降为0.42%。 一大商银资调人员形容，今天市场钱多到难以想像的地步，〞好可怕喔，还好我们钱没 有那么多，但不能高兴太早，万一不小心钱又进来，就看老大(央行)肯不肯让我抱他的大腿 了，希望他们不要把我踢开。〞一大型银行资调人员说。 两位大型银行资调人员说，近日市场资金〞淹大水〞，所幸排队等央行回收的钱，央行 几全数收走，否则资金将更加浮滥。 本地时间14:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.174 30.250 台湾加权股价指数<.TWII 9,876.45 9,876.77 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.170% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.169-0.250% 0.169-0.250% --一周拆款利率区间 0.169-0.350% 0.169-0.340% --两周拆款利率区间 0.300-0.430% 0.180-0.440% **短票利率大致持稳** 短票方面，交易员表示，今天市场钱非常多，不但一开门缺口即弭平，还要挡客人，利 率则无大变化；但已见少数成交在0.40%较低的利率，预估过完季底后，利率就有进一步下 调空间。 〞很多钱，多到要开始挡客人了，利率还是一样，铁板价啦。〞一大型票券商交易员说 。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.42%，上日则在0. 41-0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.42%，区间在0.42-0.43%， 成交量为44.30亿台币；前日加权平均利率在0.423%，区间在0.35-0.43%，成交量为89.56亿 台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.417%，区间在0.40-0.44，成交量为21.52亿台币； 前日加权平均利率在0.406%，区间在0.32-0.44%，成交量为66.84亿台币。 台湾央行周二定存单到期2,407.50亿，定存单发行金额待稍晚公布。 本周央行定存单到期共达1兆9,748.30亿台币，余日分别有：周三为1,008亿、周四达9, 416.8亿及周五有1,796亿。 拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备为437亿台币，累计超额准备达9,9 69亿台币、加计前期1%的超额准备1兆1,298亿台币。 **RP利率稳中略降** 债券附买回(RP)市场方面，一大型证券商交易员称，随季底到来，今天有少量基金赎回 ，不仅投信开始用钱，寿险公司亦自RP市场抽资金，但整体资金仍属充裕，找钱难度低，利 率则不变。 另一大型证券商交易员则称，近来外资大举涌人致市场资金浮滥，〞今天都很松，没有 季底的感觉，因为外资进来很多，资金到处流窜。〞 一大型票券商交易员亦指出，今天市场资金就是很多个〞多〞字，而且是多到不行，利 率跟反应市场资情势继续往下调。 另一大型票券商交易员则说，市场资金多，利率变化不大，〞等季底过了，大家就等着 瞧吧，不要以为这个利率会养你们很久，你有看过资金松，利率却不能调的吗？〞 本周债券交割情况分别为：周二有HSBC Bank plc将发行6.05亿美元30年期金融债券及B ank of America Corporation发行2.41亿美元30年期债券。 周三交割的债券有：彰化银行发行102亿台币次顺位债、中国信托商银发行30 年期1.8亿美元计价债券，及National Australia Bank Limited发行30年3.6亿美元债券。 证券商与金融机构公债RP利率与上日相同，在0.32-0.34%；公司债利率亦同于上日的0. 42-0.44%。 在票券商方面，今日公债附买回利率略下滑；大型票券商与金融机构承作公债附买回利 率短天期成交在上日的0.24-0.25%；月内利率主要成交在0.27-0.28%，上日则在0.28-0.29% ；而公司债RP利率均同于上日，月内在0.29-0.30%，跨月在0.30-0.31%。(完) (审校 乔艳红)