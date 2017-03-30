台湾货币市场：顺应市况大行下调拆款利率，短票及RP利率有下行空间

* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间12:21 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.320 30.285 台湾加权股价指数<.TWII 9,844.65 9,856.25 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.175% 0.169-0.250% --一周拆款利率区间 0.185-0.360% 0.173-0.410% --两周拆款利率区间 0.190-0.420% 0.180-0.430% **短票利率持稳** 短票方面，交易员表示，今天缺口不大，市场资金又多，缺口快速弭平，利率大致维持 在0.40-0.41%原水准。 他们指出，因本季各大票券大都已安排好季底资金，近日资金缺口都不大，难得可以度 过一个轻松的季底；倘资金持续浮滥，料下周利率应有下调的空间。 〞缺口很小，今天很闲，很好啊。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.41%，仅少数在0. 42%，上日则在0.40-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.40%，区间在0.35-0.52%， 成交量为21.65亿台币；前日加权平均利率在0.42%，区间在0.37-0.43，成交量为39.96亿台 币。 台湾央行周四定存单到期9,416.8亿，定存单发行金额待稍晚公布。 本周央行定存单到期共达1兆9,748.30亿台币，周五到期存单有1,796亿。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备为681亿台币，累计超额准备达1兆 1,174亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,504亿台币。 **RP利率有望下调** 在债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天感觉市场资金没有像前几天宽松 ，利率则无太大变化。 票券商交易员则称，早盘市场状况平平，感觉资金稍稍变少了，但尾盘投信公司资金瞬 间大举涌入，只是手中已经没有券，只好等明天再看看。 〞早上资金还好啊，尾盘投信钱突然都涌进来了，但是我的缺口都平了，只好跟大家说 ：明日请早。〞一大型票券商交易员说。 他表示，从尾盘投信公信资金大举涌入来看，预估明天季底资金仍将偏多，这个季底应 该很好，下月利率应有下调空间。 下周交割的债券有：4月5日ADCB Finance (Cayman) Ltd.发行30年期美元计价债，发行 额为2.3亿元；另台湾银行将于4月7日将发行两档美元计价债券，分别是30年期美元计价债 券，金额5亿美元，及30年期3.8亿美元。 证券商与金融机构公债RP利率维持在上日的0.32-0.33%；公司债月跨月利率则在0.42-0 .43%，上日在0.44%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期利率与上日相同 ，在0.24-0.25%，跨月利率在0.27-0.28%；而公司债RP跨月利率在0.29-0.30%，上日则在0. 29-0.31%。(完) (审校 林高丽)