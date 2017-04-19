台湾货币市场：大行开跨月拆款惟需求弱利率持稳，证券商略降RP利率

* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市场资金状况，今天有稍微拉低拆款利率，对银行月内 在0.35%，票券商在0.36%。 在票券商方面，资调人员均称，最近缺口都不大、钱又多，目前都是到期续做，且以月内为主，利率则在 0.32-0.33%。 〞钱多多啊，到处都是钱，大家都来拜托做跨月，刚好今天到期比较多。〞一大型票券商资调人员说；利 率月内在0.32-0.33%，跨月则在0.35-0.36%。 本地时间12:32 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.403 30.406 台湾加权股价指数<.TWII 9,665.47 9,746.56 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.170% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.170-0.360% 0.174-0.370% --两周拆款利率区间 0.340-0.350% 0.174-0.350% **短票利率大致持稳** 短票方面，大型票券交易员表示，今天市场资金仍是非常浮滥，各大银行满手是钱，利率大致持稳，月内 在0.33%，跨月则在0.35%。 〞银行钱很多啊，但我们的缺口很小，今天最高就只做到0.35%了。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35%，上日则在0.35-0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.353%，区间在0.35-0.38%，成交量为44.67亿 台币；前日加权平均利率在0.355%，区间在0.28-0.39%，成交量为141.38亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.342%，区间在0.29-0.39%，成交量为37.06亿台 币；前日加权平均利率在0.345%，区间在0.29-0.43%，成交量为44.84亿台币。 今日台湾央行定存单到期1,224.5亿，定存单发行金额待稍晚公布。 本周央行定存单到期共有9,137.5亿台币，余日分别为：周四1,561亿以及周五的254亿。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备为644亿台币，累计超额准备为6,461亿台币、加计前 期1%的超额准备8,964亿台币。 **证券商RP利率略下调** 在债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天市场上钱还是很多，特别是银行端，为反应市场资 金状况，利率跟着往下调。 〞市场偏多钱啦，利率有稍微下来一些些。〞一大型证券商交易员说。 在票券商方面，交易员称，近来因外资汇入，但股票市场又不是很好，外资汇入后仅少量资金进入债市， 其余大都停泊在银行帐上，致资金更加浮滥。 〞钱很多，银行和投信都很多钱，利率很低，我这里几乎没有做到0.30%以上的利率了。〞一大型票券商 交易员说。 本周交割的债券有：周五财政部发行106/5期五年期公债，金额250亿台币、台电发行五年无担债77.5亿台 币等；下周则有：周一台电发行10年期公司债20.5亿台币、周二台电发行七年期公司债46亿台币，及周三远传 发行五年期公司债45亿台币。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.30-0.32%，上日则在0.31-0.33%，0.31%变多；公司 债RP利率月内落在0.40-0.42%，上日则在0.41-0.43%，跨月在0.42-0.43%，上日则在0.44-0.46%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.27-0.28%，公司债RP则在0.29-0.31%，而 跨月公债RP利率区间落在0.28-0.30%、跨月公司债RP则在0.30-0.33%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)