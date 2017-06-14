台湾货币市场：部分大行暂停拆出，资金趋紧拆款短票及RP利率齐扬

* 拆款市场需求旺盛，利率略走升 * 部分大行暂停拆出，资金趋紧俏 * 短票利率走扬，少数已见0.40% * RP市场资金趋紧，利率略上升 记者 罗两莎 路透台北6月14日 - 台湾银行间拆款短率周三走扬。资金调度人员称，受到外资持续汇出，及部分大型银 行为调整积数而暂停供应资金，使原已偏紧的资金更趋紧俏；为反应市场资金情势，大型银行陆续拉高利率， 对票券商一周拆款利率升至0.36-0.37%，部分银行调高到0.38%。 他们表示，距离月底愈来愈近，各金融机构资调人员均已感受到本月市场资金偏紧，因而加紧调整积数步 伐，今天部分大型银行暂停拆出；而手中有较多资金的银行亦适度拉高拆款利率。 〞今天需求满强的，利率比昨天微幅上调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，为调整积数今天暂停供应资金，〞(拆款及短票)通通不开门，我们还是调整 一下积数比较好。〞 他们指出，市场估美国FED今晚宣布升息机率高，近日外资扩大卖超台股并大举汇出，加上税款缴库等因 素，致市场资金紧俏，再加上部分大型银行率先拉高拆款利率，进而带动短率走扬。 票券商方面，资调人员亦称，今天市场资金更趋紧俏，钱也变得比较不好拿，除到期续拆外，若要新增拆 款额度难度亦明显升高，利率略为走高，目前一周拆款利率落在0.36-0.37%，最高至0.38%。 〞今天到期续做的还好拿，但要新增就不容易拿到钱了，有人已经把利率拉高到0.38%了。〞一大型票券 商资调人员说。 首批综所税款已于上周五缴库，至于第二批及第三批委托取款日则分别为15日、22日，资金一样在取款隔 日缴付国库。根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合 计金额高达约773.79亿台币。 资深汇银人士即指出，近日外资在卖超台股后大举汇出，且本周前两个交易日外资均呈净汇出，合计净汇 出约五亿美元。 本地时间14:12 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.235 30.227 台湾加权股价指数<.TWII 10,072.46 10,128.15 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.184% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.190% 0.180-0.300% --一周拆款利率区间 0.187-0.380% 0.181-0.380% --两周拆款利率区间 0.310-0.370% 0.300-0.365% **短票利率升少数见0.40%** 短票方面，票券商交易员表示，今天市场资金趋紧加上发票量较大，致资金调度难度升高，利率亦跟着走 高，少量短票利率已看到较高的〞4字头(0.4%)〞。 他们指出，这波外资卖超台股并汇出的趋势，短期内应该不太可能马上反转，料在外资继续汇出之下，资 金将续趋紧，利率可能会再走高。 〞气氛不太对劲，大家都觉得很紧，有钱就先拿吧，先不管利率高低了。〞一大型票券商交易员说，〞目 前还没找到一棵大的摇钱树，只好加强力道把票赶快卖出去，万一到月底票都卖不出去，就死定了。〞 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.36-0.38%，少数在0.40%，上日则在0.36-0.3 7%，以0.37%为主，少数见到0.38%；月内短票交投则落在0.33-0.34%，上日在0.33-0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.367%，区间在0.34-0.38%，成交量为59.05亿 台币；前日加权平均利率在0.366%，区间在0.30-0.38%，成交量为53.91亿台币。 今天到期央行定存单金额为1,249.5亿；发行金额稍晚公布。 本周央行存单到期金额1兆(万亿)591亿台币，余日资金落点分别为：周四1,728亿、周五1,442.5亿。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备为负303亿台币，累计超额准备负2,323亿台币、加计 前期1%的超额准备负10亿台币。 **资金趋紧RP利率略升** 债券附买回(RP)市场方面，大型票券商交易员称，因愈来愈接近月底，今天RP市场开始感受到资金变紧了 ，利率也略走升，特别是在跨月资金方面，利率亦必须变得比较有弹性，方可调到所需资金。 〞今天开始有点紧了，去跟银行匡钱时变得有点卡卡的，投信也偏走钱，利率有稍微上来一点点啦。〞一 大型票券商交易员说。 证券商交易员亦称，受外资持续汇出影响，今天银行端比较缺钱，且有客户考量季底因素，短钱比较没问 题，但长一点天期的资金，利率已被要求应略为拉高。 〞跨月的钱今天有人开口要0.42%，但我们开在0.41%。〞一大型证券商交易员说。 本周紧缩因子有：周四央行将发行两年期定存单，金额300亿台币；周五则有财政部增额发行106甲4期10 年公债，金额250亿台币。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，上日在0.31-0.32%，跨月则在0.31%，上 日在0.32%；月内公司债RP利率主交投落在0.41-0.42%，上日亦同，跨月在0.41-0.42%，上日在0.42-0.43%。 大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作月内公债RP利率主 要成交在0.27-0.29%，上日在0.27%；而跨月则在0.29-0.30%，上日为0.28%、部分在0.30%；另外，月内公司 债RP成交0.27-0.32%，上日在0.28-0.29%，跨月在0.32-0.33%，上日在0.30-0.31%。(完) (审校 杨淑祯)