台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债上扬，惟与RP利差扩大吸引买盘

路透台北5月5日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周五早盘走高。交易员表示，昨晚美国指标10年期公债殖利率创近一个月高位，令台债表现偏弱，不过买盘逢高承接，令弹幅收敛。

他们指出，今早主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)升幅低于预期，但市场对此反应冷淡。主要因下周二10年增额券106/4R即将标售，市场交投气氛较为偏空。

〞大家还是关心美债走势，忽略了CPI，但终究会反映。〞一位大型票券商交易员说。

另一证券商交易员则认为，美国10年期公债殖利率在2.35%的位置颇为重要，若正式弹破，技术面将呈现空头排列，这项担忧带动了台债殖利率向上弹升。不过五年券因附买回(RP)利率压在低档，殖利率弹升拉大利差就会吸引买盘介入，因此表现将偏强。

主计总处上午公布4月CPI较上年同期上升0.12%，低于市场预期的升0.40%，因为蔬果与蛋类价格比去年便宜。

美国公债收益率周四上涨，此前公布的劳动力市 场数据强劲，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息的预期， 投资者等待周五将要发布的倍受关注的4月非农就业报告。

本地时间10:28，五年券106/5殖利率弹0.44基点至0.8099%，区间在0.8050-0.8200%，成交46.5亿台币；10年增额券106/4R发行前交易殖利率弹0.24基点至1.1410%，区间在1.1410-1.1520%，成交8.5亿台币；而台股加权指数则跌0.40%。

交易员预估，今天五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.80-0.82%；而10年增额券106/4R发行前交易殖利率则看在1.14-1.16%。

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