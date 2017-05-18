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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 14:58 BJT

台湾货币市场：大型银行开跨月且变相降利率，短票及RP利率无变化

    * 多家银行开跨月，利率与一周相同
    * 跨月利率未调升，形同变相降利率
    * 寿险业虽抽钱，短票利率大致持稳
    * RP利率无变化，惟跨月交易变多

     记者 罗两莎
    路透台北5月18日 - 台湾银行间短率周四持稳于上日水准；惟资金调度人士指出，今天
多家大型银行开始提供跨月拆款，且带动新增拆款需求，利率却未因天期拉长而调升，对票
券商14至18天期大都做在0.33%，与一周利率水准一致，形同变相下调利率。
    
    他们并称，目前市场资金不算太松但也不致紧俏，只是外商银行操作略趋谨慎，陆续把
一周拆借缩短至隔拆或只做二至三天的拆款，应是为6月中旬美国FED可能升息预做准备。
    
    〞今天开始做跨月了，票券商利率就在0.33%，就是不降价就对了。〞一大型银行资调
人员说。 
    
    另一大型银行资调人员亦称，今天开跨月拆款，对票券商利率成交于0.33%，银行则在0
.32-0.33%；新增需求陆续出笼，〞这旬还好啦，(闲置)资金不多、没有去化的压力，反正
剩下一个多礼拜了，不急啦(压低利率)。〞
    
    他表示，这次因有跨月及跨旬因素，如果是跨旬即拆到6月4日，因此，今天利率报价有
一点紊乱。
    
    一大型商银资调人员也说，今天开始做跨月，对票券商14天期拆款利率在0.33%，且以
到期续做为主；尽管市场资金偏多，但外资慢慢把长钱变成短钱，〞之前外商都是拆一周，
现在改成隔夜或两到三天，看来外资变谨慎了。〞
                
 本地时间14:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.210                     30.140    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,969.45                  10,013.67    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                    0.173%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.173%               0.172-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.330%               0.172-0.190%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.330%               0.172-0.330%
    
    **短票利率持平**
    
    短票方面，票券交易员指出，近日因有多档债券交割，寿险公司陆续把资金抽走，致部
分票券商缺口较大，必须卖票弭平资金缺口；但整体来说，资金仍偏多，利率维持在原来水
准。
    
    〞今天缺口很大，我们尽量少拆，但要补缺口就必须卖票。〞一大型票券商交易员说。
    
     另一大型票券商交易员称，感觉上资金不是很松，但钱不难找，利率变化不大，月内
利率大致在0.30%，〞0.30%是铁板区，下不去了。〞
          
    今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%，上日在0.32%
，少数在0.33%；月内利率为0.30-0.31%，上日则在0.30%。
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.323%，区间在0.29-0.33%
，成交量为77.22亿台币；前日加权平均利率在0.329%，区间在0.28-0.38%，成交量为85.05
亿台币。
      
    在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.346%，区间在0.32-0.40%，成
交量为31.7亿台币；前日加权平均利率在0.341%，区间在0.30-0.38%，成交量为40.02亿台
币。
    
    台湾央行周四定存单到期1,521亿台币，发行金额待今日稍晚公布；周五到期定存单有1
,972亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备为222亿台币，累计超额准备3,557
亿台币、加计前期1%的超额准备4,474亿台币。   
    

    **RP市场跨月变多**
    
    债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员指出，今天资金多缺不一，部分银行缺口不小
，投信公司则多钱，正好弥补银行抽钱的缺口，利率无大变化，但跨月交易变多。
    
    〞快月底了，还有点月底效应，但利率没有大太变化。〞一大型票券商交易员说。

    证券商交易员亦称，市场资金平平，部分投信公司有出来丢钱，利率不变。      
        
    近期交割的债券有：19日分别是Nomura发行1.9亿美元的30年期金融债、玉山银发行6,0
00万美元30年期绿色金融债券、台塑70亿台币无担保普通公司债、华航23.5亿台币无担保普
通公司债、中信银发行10亿台币三年期绿色债券，及Nomura International Funding Pte. 
Ltd.发行1.9亿美元计价债券，发行年期为30年。
    
    本月下旬发行的债券有：22日统一发行50亿台币无担保普通公司债；23日分别是CITI发
行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元，及台湾企银发行13
亿台币金融债券
       
    今日证券商与金融机构10天期公债RP利率主要在0.30-0.31%，上日亦同；公司债RP利率
与上日相同，主要在0.40-0.41%；公司债RP跨月利率在0.41-0.42%。
 
    在票券商方面，今天极短天期利率与上日同水准，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作
公债利率与上日相同，在0.26-0.28%；公司债RP利率在0.28-0.31%，上日则为0.28-0.29%；
至于在跨月利率方面，利率与上日相同，公债RP利率主要在0.27-0.30%，公司债RP利率则在
0.29-0.33%。(完)

 (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)
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