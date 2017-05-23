台湾货币市场：外银反向拆入利率大致持平，短票和RP市场平静无波

* 整体资金仍多，拆款利率持平 * 外资虽呈净汇入，外银却缺钱 * 票券商缺口小，短票利率不变 * RP市场多缺不一，利率则持平 记者 罗两莎 路透台北5月23日 - 台湾银行间短率周二大致持平；资金调度人员表示，今天市场资金 相当充裕，拆款以到期续拆为主，但部分外商银行较缺钱，反向自本土银行拆入资金，但以 隔拆为主。 他们指出，昨天外资虽大举涌入，按理外银应该不缺钱，但今天外银不仅未拆出，而是 反向拆入；且接下来即是端午节长假，部分银行操作趋保守，资金落点甚至安排在节前到期 。 〞月底还有缴税因素，有些银行不丢长钱，只做到端午节前。〞一大型银行资调人员说 。 另一大型银行资调人员则说，今天整体资金尚属充裕，没有很紧张，利率持平于上日水 准，对票券商跨月(14天期)利率在0.33%，对银行则在0.28-0.31%。 〞今天外商有点缺，有新增的需求出来，但都是只做隔拆。〞前述大型银行资调人员说 。 票券商方面，资调人员均指出，今天缺口不大，拆款都是到期续做，利率大致持平，比 较特殊的是，部分大型银行不论两周或三周利率均做在0.33%；其他银行跨月利率主要落在0 .32-0.33%。 本地时间12:06 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.120 30.052 台湾加权股价指数<.TWII 10,017.80 9,997.26 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.168% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.168-0.168% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.168-0.260% 0.172-0.330% --两周拆款利率区间 0.176-0.330% 0.190-0.330% **短票利率不变** 短票方面，票券交易员指出，今天市场资金仍属偏多，但也没有想像中的多，市场平静 无波，利率无大变化，普遍持平于上日水准。 〞今天缺口很小，钱还是很好拿，利率不变。〞一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%%，上日亦同。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.329%，区间在0.29-0.34% ，成交量为76.59亿台币；前日加权平均利率在0.33%，区间在0.32-0.40%，成交量为124.09 亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.344%，区间在0.29-0.41%，成 交量为9.72亿台币；前日加权平均利率在0.339%，区间在0.32-0.38%，成交量为75.77亿台 币。 今天到期央行定存单金额为2,496.50亿，发行金额今天稍晚公布。 本周到期央行定存单共2兆3,070.5亿台币，余日分别为：周三1,062亿、周四高达1兆40 4亿，及周五3,980亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备为265亿台币，累计超额准备4,288 亿台币、加计前期1%的超额准备5,204亿台币。 **RP市场资金多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均称，今天资金仍多，惟多缺不一， 利率则持平于上日水准，整体而言属〞平静〞。 〞今天有些债券交割的紧缩因素，寿险公司临时有资金需求，但要调钱还满容易的。〞 一大型票券商交易员说。 他们表示，今天整体市场资金充裕，重点是券不多，利率无变化，且时值进入月底，交 易以跨月为主。 今日交割的债券分别有：CITI发行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息金 融债共5亿美元，及台湾企银发行13亿台币金融债券。 其余各天交割的债券为：26日分别有财政部发行30年期公债，金额暂订250亿台币、巴 克莱银行发行30年期零息美元债3.1亿美元；而6月2日则有高盛集团发行30年期零息美元债1 .8亿美元；另6月6日则是德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债3.5亿美元。 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率持平，主要成交在0.30%；公司债RP利率主要 在0.40%，上日亦同；跨月方面，今天公债和公司债RP利率均持平于上日，分别成交0.31%及 0.41%。 票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作公债 利率主要在0.26-0.28%，上日亦同；公司债RP利率同在上日的0.28-0.29%；而跨月方面，今 日公债RP利率主要在0.29-0.30%，公司债RP利率在0.27-0.33%，均与上日相同。(完) (审校 林高丽)