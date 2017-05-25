台湾货币市场：资金略趋紧跨月拆款利率续升，短票及RP利率微扬

* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，最后还是做在0.34%。〞 票券商资调人员表示，整体来看，市场资金仍属充裕，惟越来越多银行考量月底缴税因 素态度趋谨慎，以致钱变得比较不好拿，料六月初以后有望改善。 本地时间12:16 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.084 30.183 台湾加权股价指数<.TWII 10,097.01 10,044.42 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.168% 0.170% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.168-0.168% 0.168-0.250% --一周拆款利率区间 0.170-0.350% 0.168-0.320% --两周拆款利率区间 0.290-0.350% 0.172-0.340% **短票利率略升** 短票方面，票券交易员表示，今天市场资金依旧偏紧，钱比较不好拿，且受拆款利率略 走升影响，今天短票利率跟着略为走升，最高成交在0.34%。 〞钱比较不好拿到，利率有上来，0.34%比较多。〞一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.33-0.34%，上日则在0.33 %。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.33%，区间在0.28-0.38%， 成交量为117.62亿台币；前日加权平均利率在0.332%，区间在0.33-0.35%，成交量为35.92 亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.332%，区间在0.29-0.34%，成 交量为33.34亿台币；前日加权平均利率在0.351%，区间在0.32-0.38%，成交量为36亿台币 。 今天到期央行定存单金额1兆404亿台币，发行金额稍晚公布。 本周到期央行定存单共2兆3,070.5亿台币，周五则有3,980亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备为675亿台币，累计超额准备5,472 亿台币、加计前期1%的超额准备6,388亿台币。 **RP利率微扬** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，今天市场资金略偏紧，投信和寿险业都 走钱，月底例行性资金需求开始显现，利率亦适度反应资金情势微幅调升。 〞今天(利率)真的有上来吼！有点走钱，大家都说外面很紧，利率稍微往上拉，有被他 们咬了一小口。〞一大型票券商交易员说。 但在证券商方面，交易员均称，今天市场资金平平，利率变化不大。 近期交割的债券为：26日分别有财政部发行30年期公债，金额250亿台币、巴克莱银行 发行30年期零息美元债3.1亿美元；而6月2日则有高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元 ；另6月6日则有德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债3.5亿美元。 今日证券商与金融机构跨月公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，上日则在0.30%；公司 债RP利率主要在0.40-0.41%，上日则在0.40%。 票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作公债 RP跨月利率主要成交在0.28-0.30%，上日在0.29-0.30%，公司债RP利率在0.30-0.33%，上日 在0.27-0.33%。(完) (审校 杨淑祯)