路透调查：人民币将稍微升值

路透班加罗尔12月5日 - 据路透对分析师的调查，印度卢比兑美元未来几个月料将进一步下滑。分析师预计美元将全线上扬，因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在2015年稍晚升息。

印度央行本周暗示，如果通胀持续放缓，而政府实现了赤字目标，那么明年初可能降息。该表态推动印度公债收益率(殖利率)降至2013年中期以来低点。

另一方面，人民币则可能稍微升值，尽管中国央行料将很快再次降息。两周前中国央行意外下调了利率。

“美元走势很难忽略，卢比走软并非印度基本面的真实反映，”马来亚银行分析师Christopher Wong称。

“看上去美元明年将继续上涨，受助于美联储的升息预期，尽管我认为美元涨势有点过头。”

这种看法也符合范围更广的一项路透调查，该调查周三显示，明年美元兑欧元和英镑等主要货币还将一路高歌猛进。

自6月以来，卢比节节溃退，回吐了上半年录得的多数涨幅，因经济增长疲弱，期待已久的美元上涨持续下去。卢比前景随之恶化。

本周的调查访问了30多名外汇分析师，他们平均预测美元/卢比一个月后报62.00，六个月后报62.50，一年后报62.50。卢比周五报在61.80左右。

如果一年后预测得以兑现，卢比将创下2014年2月以来最低。当时因美联储宣布最终将撤回刺激计划，投资者抛售新兴市场资产。

卢比前景疲弱，即便自1月以来逾360亿美元资金流入印度股市和债市，而且市场对印度经济增长提速的预期升温。印度7-9月经济增长5.3%，按该国标准较为疲弱。

不过，卢比相比与其他同类货币仍然具有优势，该国经常帐赤字在缩窄，全球油价大跌40%助其通胀率降低。

未来12个月，中国人民币料将缓慢升值，一个月后报6.12，六个月和一年后分别报6.10和6.05。

周五中国人行上调了人民币/美元中间价，人民币兑美元小幅走强，不过本周料连续第二周下跌。(完)

(编译 朱晓军/李春喜 审校 于春红)

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