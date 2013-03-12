分析：朝鲜好战言行迫使中国改变对朝立场

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月10日（记者 白宾/黄瑞黎） - 六个月前，中国官方媒体还称朝鲜是投资的好地方，当时中朝两国正试图推动一个跨境经济区。

但由于此后朝鲜的一次核试验、一次远程火箭发射、以及层出不穷的挑衅言论，中国在联合国最新制裁朝鲜决议中发挥了重要作用。一些中国专家称，这标志着中国对朝鲜政策的重大转变。

与此同时，有中国媒体指责朝鲜忘恩负义、言而无信。负责与朝鲜商贸关系的商界人士及官员甚至不愿谈及朝鲜。

没人认为中国会放弃朝鲜，或是严格执行新的制裁措施，但随着中国对朝鲜的不满情绪增长，曾被称作“唇齿相依”的中朝关系确实变得如履薄冰。

北京大学国际关系专家朱锋称，中国对朝鲜半岛政策的改变显而易见。

朱锋称，中国目前希望通过外交途径，迫使朝鲜改变行为方式。在联合国安理会，中国对朝鲜问题的态度明显趋于强硬。

去年8月，中国商务部一位官员在《人民日报》发表评论文章，称中国需要鼓励和支持国内企业前往朝鲜投资。《中国日报》还援引另一位官员的话，盛赞朝鲜的增长前景。

但目前召开的中国两会上，与朝鲜事务有关联的代表们则不愿谈论朝鲜问题。

此外，中国军方也流露出对朝鲜不满的迹象，不过眼下还难以确定中国政府高层的想法。

“不论是谁，哪怕是过去的‘同志加兄弟’，只要损害了我们的国家利益，我们也要‘亲兄弟明算账’，”知名的对外政策鹰派人物、已退休的罗援少将上周六在其博客中称。

朝鲜领导人金正恩近期的种种举动，也令中国新一届领导人感到头疼。

“（朝鲜这些事）正逢中国新领导人即将上任，在领导人之间有些讨论，而通常在这种时候是很少会讨论外交政策的，”国际关系专家Paul Haenle说。他曾在美国国家安全委员会负责中国事务，还曾作为白宫代表在六方会谈中发挥作用。

“中国精英阶层（在朝鲜问题上）已表现得相当强硬了。”

上海复旦大学朝鲜半岛问题专家蔡建称，朝鲜的行为已激怒了中国民众，这给中国政府带来了压力。

蔡建称，在朝鲜问题上，中国新一代领导将更加务实，更愿与国际社会合作。

但可以肯定的是，中国不会完全切断与朝鲜的关系。中国要防范驻韩美军以及日本，朝鲜是个有效缓冲。此外，中国不希望朝鲜走缅甸的老路，缅甸曾是中国的坚定盟友，而现在与美国越走越近。

蔡建指出，中国不希望制裁措施影响到朝鲜的稳定，或导致朝鲜国内动荡、政局不稳。

中央党校朝鲜问题专家张琏瑰则认为，制裁措施不会有什么效果，因朝鲜熟谙如何规避制裁。（完）