中国6月末商业原油库存环比降1.42%

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月23日 - 新华社旗下能源刊物中国油气新闻(OGP)周二报导称，因炼厂在设备维修后提升原油加工量，中国6月末的商业原油库存环比下降1.42%，成品油库存则环比上升2.09%。
OGP报导称，在截至6月末的成品油库存中，汽油库存较5月末提升1.45%，柴油库存提升2.77%，煤油库存亦增加1.25%。但报导未提供具体的成品油库存数量。
路透此前根据官方初步数据的计算结果显示，中国6月表观石油需求同比增长近10%，至994万桶/日。今年上半年，中国表观石油需求同比增长3.4%，至982万桶/日。
尽管石油表观需求同比增长近10%，环比增长近5%，但分析师预计今年原油消费将与去年大致持平。(完)
(编译 李文科; 审校 张喜良)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。