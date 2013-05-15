《Home专栏》力拓铁矿石业务扩张陷入两难境地

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦5月13日 - 作为全球最大、成本最低的大宗商品生产商之一的力拓，当其不得不向股东为公司的扩张计划辩护时，这是一个很有说服力的迹象。

力拓董事长Jan du Plessis在公司5月9日的年度股东大会上对澳洲股东称，公司将不会“陷入铁矿石投资不足的境地。”

其是对贝莱德等投资者的呼吁作出回应。这些投资者要求放缓Pilbara铁矿石业务的扩张速度。

这部分是采矿企业在新时期推行撙节措施的征兆，在中国工业大宗商品需求放缓之际，股东要求更强的投资纪律。

但这也折射出对于海运铁矿石市场供应即将飙升的担忧。

**最后的卖方市场？**

海运铁矿石市场仍是供不应求，可能是工业金属领域唯一的供给缺口的市场。

新加坡交易所铁矿石远期价格曲线依然牢牢处于逆价差状态。

此外，反映中国对原材料需求的另一个主要指标--伦敦金属交易所(LME)期铜则稳稳处于正价差，因铜的供给终于摆脱多年来的低迷，追赶上了需求。

但全球的铁矿石厂商，要想满足中国庞大的钢铁产业的需求仍是捉襟见肘。

这也是缘何坐拥低成本优势的力拓，在今日每吨130美元的铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI的情况下，可以斩获每吨约80美元的利润。

以任何历史指标来看现货铁矿石价格仍在高位，但中国用来平衡市场的铁矿石成本限制了现货铁矿石价格。

显而易见，中国以外较低成本的矿石供应越多，则中国需求的较高价格的铁矿石数量就越少。

这也是为什么一些力拓的股东开始忧虑。

**供给激增蓄势待发**

目前新一波的澳洲铁矿石供给正蓄势待发，延续该国Pilbara铁矿石区域的强劲产出增长趋势。

2008年以来，中国进口澳洲铁矿石增加接近一倍，而巴西等大型铁矿石生产国的进口量则增加63%，增幅相对温吞。

进口数量的差距将于今年拉开。

力拓本身将扮演关键角色。该公司今年第三季时年产能从2.37亿吨扩张至2.90亿吨的趋势已经无法回头。

该公司在第一季营运回顾报告中指出，“这个年产2.90亿吨计画所需的所有海港基础建设已经到位。”

在此同时，必和必拓也悄悄地稳步提升产出，符合在6月止财年内增长5%的预测。

该公司第一季Pilbara区域产出较2012年同期成长6.75%。

澳洲供给增加的另一个贡献者，则是新加入开发Pilbara地区的Fortescue Metals (FMG.AX)。

该公司的Firetail铁矿石处理厂已经投产，本季末了时该公司的年产能将从2,000万吨跃升至1.15亿吨。

在Firetail之后接踵而来的是Kings计画，预料今年底将再贡献4,000万吨的年产能。

该公司在第一季的营运报告中指出，Kings计画的发展符合铁矿石处理厂的进度预期，预定将在2013年12月当季产能全开，使Fortescue年产能提升至1.55亿吨。”

这都解释了铁矿石市场何以惶惶不安的原因。

无疑地中国将会全数吸收新增的供给。但难以摸清楚的是中国自身的均衡数量，以及其对价格走势的意义。

浏览新加坡交易所铁矿石及上海期交所螺纹钢远月合约曲线图，请点选：(link.reuters.com/dup97t)

浏览中国进口澳洲及巴西铁矿石图表，请点选：(link.reuters.com/cup97t)

**需求面恶化加剧**

让问题更形复杂的是，中国钢铁行业本身状况不佳。

从铁矿石角度来看，表面上而言事况还好。4月最后10年中国钢铁产出年率创下7.77亿吨的历史新高。

不过不论是在中国国内或海外，各界共同的看法是产出高过实质的末端需求。

这样的紧张情势显现在铁矿石和上海期交所螺纹钢价格远月曲线分道扬镳的表现上。铁矿石逆价差显示供给吃紧，但螺纹钢呈现正价差则意味着供给过剩。

总的来说，中国已经苦不堪言的钢铁业者正面临钢铁价格下滑及利润遭压缩窘境。

中国最大钢铁业者及价格领导厂商宝钢才刚刚降价，为九个月来首见。

这呼应了2012年第三季铁矿石遭到强力抛售的情形，当时同时发生被迫清理库存及信贷问题，进一步打压了供给过剩的钢铁业。

**该不该兑现承诺**

这些就是影响海运铁矿石市场的短期变动力量。

不论是澳洲或其他国家的大型铁矿石产商，没有任何一家准备中止任何一个目前已经着手的扩张项目。

但中期的情势发展，才是触动股东神经的问题所在。

虽然力拓极其努力一再公开重申要在2015年年底前将产量提升至3.6亿吨的中期扩张目标，但并未说服所有人。

例如，麦格理银行的金属研究团队认为“这个发展方向受到的警告愈来愈多，看来今年稍晚笃定会做进一步的严密检视。”

“虽然这个扩张项目从投资报酬来看仍具吸引力，但资本压力及资产负债表弹性的疑虑，益发让公司管理团队面临重新考虑的压力。”

必和必拓原本在Pilbara的扩张计划企图心更大，但已经有所缩减，现在力拓的成长计划变成今年之后澳洲铁矿石可能新增的单一最大供给。

力拓董事会今年稍晚将作出董事会的最后决定。

届时，市场将有机会评估铁矿石价格抵御第一波澳洲供给大增的情况如何。

当然，前提是铁矿石市场能够先躲过来自中国钢铁供应链的需求面危机。(完)

(译文审校 孙茉莉/艾茂林)

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