众多干扰使铜供应趋紧 分析师下修市场过剩预估

路透新加坡/伦敦5月24日 - 一连串铜矿区关闭以及供应停滞，使得部分分析师下修对市场过剩的预估，但需要有更多的干扰，才会让市场出现短缺情况。

“大家都在做调整，我们当然也是。年初时我们预期过剩30万吨，现在可能要缩减一半左右，”法国兴业银行驻伦敦分析师Robin Bhar称。

“需求也在下滑，所以抵销了部分影响，我不认为会再次出现短缺情况，而是会有较为平衡的市场。”

过剩的预估拖累了指标期铜价格，该价格在2月触及每吨8,346美元高点后已挫跌13%。

根据4月路透调查的18位分析师平均预估，全球精炼铜市场今年料过剩9.85万吨，2014年料过剩30.5万吨。先前1月调查预估为2013年市场过剩12.7万吨。

此前，力拓(RIO.L)(RIO.AX)的Bingham Canyon铜矿区发生土石流，该公司表示，该事件会使其产出减少约10万吨。

不过调查进行之后，全球第二大铜矿--印尼的Grasberg在本月关闭，因隧道坍方造成28名矿工死亡。拥有该矿区的Freeport McMoRan Copper & Gold (FCX.N)表示，在确保安全前不会重新启用矿区。

除了矿区的问题外，中国的炼厂也在削减产能，因废铜原料短缺。而印度两大炼厂则因污染问题而关闭。(完)

(编译 王冠中; 审校 王丽鑫)

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