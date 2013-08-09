调查显示美国人想长寿，但不愿太长寿

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月6日（记者 Tom Heneghan） - 你想活多久？100岁？120岁？长寿对社会、经济和人们如何度过人生有好处吗？
随着人口老龄化和医疗科技的进步，这些曾是科幻小说里的问题，现在变成了伦理学家和立法者开始考虑的长期议题。
华盛顿智库皮尤研究中心周二发布报告，询问人们对大幅延长寿命及其对国家影响的观点。
报告名为《活到120岁，甚至更长》，报告称“许多美国人对活得更长看上去并不乐观”。
该机构对2,012人进行了调查。调查显示，理想寿命中值为90岁，比目前美国平均寿命78.7岁高出约11岁。
约56%的受访者称，将拒绝通过医疗技术来延长寿命，38%的受访者愿意接受，其余受访者没有回答这个问题。
但68%的受访者认为其他人会抓住这种延长寿命的机会，只有41%的受访者认为活到120岁有利于社会。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。