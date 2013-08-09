调查显示美国人想长寿，但不愿太长寿

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月6日（记者 Tom Heneghan） - 你想活多久？100岁？120岁？长寿对社会、经济和人们如何度过人生有好处吗？

随着人口老龄化和医疗科技的进步，这些曾是科幻小说里的问题，现在变成了伦理学家和立法者开始考虑的长期议题。

华盛顿智库皮尤研究中心周二发布报告，询问人们对大幅延长寿命及其对国家影响的观点。

报告名为《活到120岁，甚至更长》，报告称“许多美国人对活得更长看上去并不乐观”。

该机构对2,012人进行了调查。调查显示，理想寿命中值为90岁，比目前美国平均寿命78.7岁高出约11岁。

约56%的受访者称，将拒绝通过医疗技术来延长寿命，38%的受访者愿意接受，其余受访者没有回答这个问题。

但68%的受访者认为其他人会抓住这种延长寿命的机会，只有41%的受访者认为活到120岁有利于社会。(完)