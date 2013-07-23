金价上半年大跌后料在当前水准企稳

2013年6月4日，孟买一个珠宝展示室内拍摄到的黄金。 REUTERS/Danish Siddiqui

* 7月调查显示对2013年黄金均价预期较4月调查低13%

* 第三季和第四季料在当前水准附近持稳

* 对2013年银价的预估较三个月前大降20%

路透伦敦7月22日 - 周一公布路透调查显示，分析师调降2013年金价和银价预估，且预计2014年仍维持疲态，因美国放慢货币刺激步伐。今年稍早金价曾大跌。

全年来看，现货金均价料为每盎司1,410.75美元，比4月调查时预期的1,627美元低13%。

但7月对30位主要分析师和交易员进行的调查显示，他们对下半年金价的预期表明，金价最近这波跌势目前可能已触底。上月金价触及近三年低点。

4月的预估在当时看来还有点悲观，因为预估显示黄金均价可能从去年的每盎司1,668美元下降，为2001年首次出现下跌。

“亚洲仍存在对黄金的偏好，但我们认为，西方机构投资者则将对其他市场更感兴趣，”德意志银行分析师Michael Lewis表示。“美元是个问题，我们看多股市的观点也限制资金流向黄金。”

但调查显示，目前金价已经触底，今年下半年均价将为每盎司1,310美元，接近当前水准，且明年也将守在该区域，均价料为1,331美元。

“目前看市场情况，可以说当前价格合适，”Natixis研究部主管Nic Brown表示。

“但若美国缩减量化宽松举措导致固定收益市场进一步下跌，若美国经济开始大幅加速，且投资者开始再次撤出金市，那么很可能看到金价继续大幅下跌，”他补充称。

**没有一线希望**

全年平均银价预估被下调至每盎司23.82美元，4月时的预估为30.02美元。第三季平均银价预估为20.50美元，第四季料反弹至21.00美元。

2014年银价料连续第二年下降，平均价格预计为每盎司21.78美元。不过，白银拥有强劲的工业需求基础，近几年来银价所触及的纪录高位，主要是因投资者买入白银来作为黄金的投资替代品。

随着金价下跌，白银亦走疲，今年迄今为止已累计下跌36%。而且白银恐将录得自1982年路透开始编制银价数据以来的最大年度跌幅。

由于全球经济复苏乏力，其他工业金属的跌势亦打击了白银。

“由于白银买需相对疲弱，目前金银价格比升至数年高位...”德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示。

金银价格比上周五触及66.6，为2010年8月以来最高。(完)

(编译 李爽/兰秀娟; 审校 徐文焰)

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