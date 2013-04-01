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国际财经 | 2013年 4月 2日 星期二 07:37 BJT

金价在淡静交投中上涨

路透纽约4月1日 - 黄金价格周一在假期清淡交投中上涨，此前美国公布的制造业报告乏善可陈，在本周稍后将公布非农就业报告前刺激了经济忧虑。

银价跌约1%，10月所创高位后已跌至熊市区域。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月制造业指数为51.3，为去年12月来的最低，预估为54.2；2月为54.2。数据显示经济失去动能，金市买盘增加。

1931 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,598.60美元。黄金价格在今年第一季下跌约4.5%，因全球经济基调改善。

因复活节假期，欧洲多数金融市场休市。金价在狭窄的6美元区间内波动，交投清淡。

美国纽约商品期货交易所(COMEX)6月期金结算价升5.20美元，报1,600美元，根据路透初步数据，成交量约6万口，较30日均值低约70%，为12月底来最少。

金市预计将从周五的非农就业报告中获得指引，市场预计3月美国非农就业岗位增加20万，2月为23.6万。

其他贵金属方面，现货银跌0.9%，报每盎司28.06美元。目前较去年10月1日触及的日内高位35.36美元跌了20%，进入熊市区域。

现货铂金(白金)升1.7%。报每盎司1,591.74美元。现货钯金攀升1.2%，报778.97美元。

----------------------------1931 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1600.00 5.20 0.3 1594.80 1600.50 678

COMEX白银期货 27.944 -0.379 -1.3 27.810 28.360 31,620

COMEX铂金期货 1596.40 25.20 1.6 1568.70 1601.30 87

COMEX钯金期货 783.95 15.70 2.0 767.50 784.80 2,184

现货金 1598.60 2.43 0.2 1595.63 1600.81

现货银 28.060 -0.260 -0.9 27.900 28.380

现货铂金 1591.74 26.24 1.7 1569.50 1597.24

现货钯金 778.97 9.47 1.2 769.50 781.25(完)

(编译 李军; 审校　利棣儿)

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