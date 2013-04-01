金价在淡静交投中上涨

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透纽约4月1日 - 黄金价格周一在假期清淡交投中上涨，此前美国公布的制造业报告乏善可陈，在本周稍后将公布非农就业报告前刺激了经济忧虑。
银价跌约1%，10月所创高位后已跌至熊市区域。
美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月制造业指数为51.3，为去年12月来的最低，预估为54.2；2月为54.2。数据显示经济失去动能，金市买盘增加。
1931 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,598.60美元。黄金价格在今年第一季下跌约4.5%，因全球经济基调改善。
因复活节假期，欧洲多数金融市场休市。金价在狭窄的6美元区间内波动，交投清淡。
美国纽约商品期货交易所(COMEX)6月期金结算价升5.20美元，报1,600美元，根据路透初步数据，成交量约6万口，较30日均值低约70%，为12月底来最少。
金市预计将从周五的非农就业报告中获得指引，市场预计3月美国非农就业岗位增加20万，2月为23.6万。
其他贵金属方面，现货银跌0.9%，报每盎司28.06美元。目前较去年10月1日触及的日内高位35.36美元跌了20%，进入熊市区域。
现货铂金(白金)升1.7%。报每盎司1,591.74美元。现货钯金攀升1.2%，报778.97美元。
----------------------------1931 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1600.00 5.20 0.3 1594.80 1600.50 678
COMEX白银期货 27.944 -0.379 -1.3 27.810 28.360 31,620
COMEX铂金期货 1596.40 25.20 1.6 1568.70 1601.30 87
COMEX钯金期货 783.95 15.70 2.0 767.50 784.80 2,184
现货金 1598.60 2.43 0.2 1595.63 1600.81
现货银 28.060 -0.260 -0.9 27.900 28.380
现货铂金 1591.74 26.24 1.7 1569.50 1597.24
现货钯金 778.97 9.47 1.2 769.50 781.25(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。
路透新加坡/悉尼4月13日 - 在克雷格·莱特(Craig Wright)研究的基础上所创立的公司现已被出售给一家私募股权公司，前者称这是迄今涉及比特币区块链技术的最大一笔交易。莱特曾宣称自己是比特币的创始人。