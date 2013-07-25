戴尔创始人提高收购报价 要求更改股东投票规则

* Michael Dell收购报价每股提高0.10美元

* 提高报价的条件是更改投票规则

* 专门委员会希望至少达每股14美元才考虑变更投票规则

* 股东会议推迟至8月2日

* 戴尔股价收高0.3%

路透7月24日 - 就在戴尔(Dell Inc.)DELL.O股东即将对收购报价投票表决前数小时，创始人Michael Dell将其244亿美元的收购报价提高了不到1%，但附加了有争议的要求，即希望改变投票规则，以便更易于他收购和私有化这家全球第三大个人电脑公司。

专门委员会周三正在审议Dell提出的每股13.75美元的新收购报价以及他的要求。Dell要求实际投票中的多数票足以达成协议，这个门槛对他而言更容易达到。

但知情人士称，专门委员会希望报价至少达到每股14美元，才会考虑变更投票规则。另一知情人士表示，支持Michael Dell目前价值约246亿的收购案的Silver Lake，不会同意将报价提高到每股14美元。

收购案的股东投票将再度推迟到下周五，以便让投资者有一周考虑时间。首次投票原定于7月18日进行。

法律专家表示，Michael Dell不同寻常的要求激起了大股东的愤怒，可能会引发激进的法律挑战。他的报价目前需要全部股东选票的多数支持，这个要求难以达到，因为约四分之一的股票持有者尚未以任何方式投过票，这类选票将计算成对他不利的否决票。

在戴尔持股8.7%的美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)正与Southeastern Asset Management一道对本收购案发难，并提出了自己的收购报价。伊坎周三发布推特称，“若Michael和董事会走开，那戴尔将一切安好。”

伊坎在随后的声明中表示，最新的报价变化是为了“公然试图将他们已陷入僵局的交易强行推过终点线，而全然不顾股东的投票”。

戴尔股票周三涨0.3%，收于12.92美元。(完)

(编译 朱晓军；审校)

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