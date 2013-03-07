证监会称进一步扩大RQFII试点机构类型并放宽投资范围（更新版）

(新增香港金管局回应)

路透上海/香港3月7日 - 离岸市场翘盼的人民币合格境外机构投资者(RQFII)扩容细则出炉。香港金管局周四表示，此有助于香港离岸市场资金的循环及使用，有利于提升香港作为离岸人民币业务中心的功能。

中国证监会周三傍晚刊登规定称，扩大RQFII试点机构类型，境内商业银行、保险公司等香港子公司或注册地及主要经营地在香港地区的金融机构将可以参与试点；并放宽RQFII的投资范围限制，允许机构根据市场情况自主决定产品类型。

金管局发布声明对此表示欢迎，并称＂随着RQFII安排的扩大，香港离岸人民币市场与在岸人民币市场连接的桥梁更为宽阔，资金的循环和使用更为有效，将有利于巩固和提升香港离岸人民币业务中心的功能和地位。＂

根据最新规定,RQFII可投资的范围包括在证券交易所交易或转让的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的固定收益产品，证券投资基金，股指期货以及证监会允许的其他金融工具，并可参与新股发行、可转换债券发行、股票增发和配股的申购。

而RQFII试点初期时，参与机构仅限于基金管理公司、证券公司的香港子公司，只能发行债券类产品或A股ETF(交易所交易基金)产品。

在环球资金宽松的背景下，经济稳步复苏的中国经济重新吸引投资者目光。自去年第四季对于人民币相关投资商品的需求升温，在港发行的A股ETF基金等RQFII产品受到追捧。

证监会此次还明确了规定了RQFII的持股比例限制，境外投资者的境内证券投资需要遵循，单个境外投资者对单个上市公司的持股比例不得超过该公司股份总数的10%；所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的30%。

规定还简化了申请文件，便利试点机构的投资运作。规定自公布之日起实施。

规定称，RQFII总投资额度已达2,700亿元人民币。目前，已有27家基金管理公司、证券公司香港子公司获得RQFII资格，合计获批投资额度700亿元。其中，24家试点机构获批额度合计270亿元，用于发行债券类产品；四家试点机构推出RQFII-ETF产品，累计获批额度430亿元，境外投资者认购积极，净汇入资金近400亿元，全部投资股票。

RQFII又被称作小QFII机制，是中国副总理李克强2011年8月出访香港时所公布一系列举措之一，即允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场。(完)

参看详情，可点选证监会网站(www.csrc.gov.cn/)

(发稿 丁淑琴/李珊珊; 审校 杨淑祯/张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。