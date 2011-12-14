RQFII政策月底前有望推出--报载

路透上海12月14日电---RQFII(人民币境外合格机构投资者)脚步渐行渐近.上海证券报周三援引接近监管层的消息人士透露,RQFII很可能在月底前就会推出.这将有利於增强在岸和离岸人民币资金循环.

商务部与香港特区政府昨日签署《内地与香港关於建立更紧密经贸关系的安排》第八份补充协议(CEPA8),安排了32项服务贸易开放和便利贸易投资的措施,其中包括RQFII在内的15项内容是落实国务院副总理李克强此前访港时所宣布的措施.

一些中资券商高层预计,很可能在月底之前,包括RQFII政策具体细节,甚至首批获得RQFII额度的机构名单,都会出台.

报导并引述中资券商香港分支机构负责人透露,部分券商近日接到通知,要求在14日举行的《落实中央政府支持香港金融措施研讨会》上,就RQFII产品准备情况作报告.

中国国务院副总理李克强今年8月在香港宣布,允许以人民币境外合格机构投资者方式投资境内证券市场,起步金额为200亿元人民币.央行有关负责人随後表示,RQFII将试点,初期总额度中80%投资内地债券市场,并将从对境内市场较为熟悉的境内基金管理公司、证券公司的香港子公司做起.

此次签署的CEPA8还包括,允许香港银行在内地注册的法人银行参与共同基金销售业务;明确支持内地银行在审慎经营的前提下,利用香港的国际金融平台发展国际业务.

保险方面,则允许香港的保险经纪公司在广东省(含深圳)试点设立独资保险代理公司,经营区域为广东省(含深圳);支持香港的保险公司设立营业机构或通过参股的方式进入市场,参与和分享内地保险市场的发展等.(完)

--发稿 曾菱; 审校 乔艳红

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