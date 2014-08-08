RQFII借沪港通先进“秋爽”季 额度利用仍须快马加鞭

路透香港8月8日（记者 赵红梅） - 尽管沪港通金秋十月才开闸，然不少迫不及待的境外机构已在近两个月间偷步提前部署A股，借道QFII(合格境外机构投资者)及RQFII（人民币合格境外投资者）额度，尤以RQFII-ETF受到涌港资金的青睐。

多家中资机构人士表示，从6月起中国经济数据企稳，加之憧憬“沪港通”利好A股，不少海外投资投资A股热情升温，陆续扫货RQFII ETF。然沪港通的开闸引资，给RQFII产品既带来空间亦带来挑战，握有最大份额的中资机构尤应快马加鞭把握好发展窗口。

海通国际副主席及行政总裁林涌日前表示，沪港通的推出将带动一系列人民币产品的发展，近几个月，伴随沪港通临近，香港的RQFII额度加速消耗，总共2,700亿元的额度仅剩约100亿元。海通国际共计获批97亿元的额度，截至8月初只剩余少量。

林涌并表示，沪港通除了投资股票之外，将带动QFII、RQFII以及QDII的衍生产品发展，在香港挂牌交易的RQFII ETF也是受惠的一方。

拥有RQFII额度最多的南方东英可谓“一枝独秀”，该公司相关人士周五对路透表示，加上7月底新批的20亿额度，目前其获批的公募基金RQFII额度使用率已达97.86% ，其中南方富时中国A50交易型开放式指数基金（ETF）表现亮眼，进入7月以来，上述基金共录得近10亿基金份额的净申购，为A股市场注入近75亿人民币净资金。

数据显示，上周17支RQFII-ETF有6只净申购，没有出现赎回，反映海外资金看好Ａ股市场。其中，博时FA50获得5.67亿份净申购,南方A50获得0.28亿份的净申购。

平安证券编制的离岸人民币敞口溢价指数7月中旬以来呈强势反弹态势，截至8月6日，离岸人民币敞口溢价指数收于1.79，环比上升0.11。该公司固定收益部副总经理石磊介绍，这一指数显外部资金流入离岸人民币市场动力持续走强，指数值越高，表明人民币资产越受欢迎。

在沪港通的初步设计下，香港及海外的所有机构和个人投资者可直接买卖规定范围内的沪股，这就意味着客户或不再需通过QFII或RQFII来设立专户买卖A股，且“受众广、成本低”等特征，其额度利用率可能会远高于QFII及RQFII。

一位香港中资券商负责RQFII产品销售人士认为，即将推出的沪港通、不断放开的RQFII额度和机构数量对中资资产管理机构都会带来挑战和竞争，“ 除几支A50 RQFII-ETF较受海外投资者认可外，其他RQFII产品还是面临销售困难、投资者认可的问题。”

2011年底推出的RQFII制度试点，为境外投资者以人民币资金投资境内资本市场开辟了新渠道，目前，RQFII 试点已经扩大到香港地区、伦敦、新加坡、法国、韩国和德国，投资额度合计6400 亿元人民币。截止7月底，已批准RQFII机构72家，获批额度共计2,576亿元人民币。

**RQFII额度使用率仍待提高**

尽管有沪港通的东风，获批RQFII额度的香港72家机构的额度利用率仍是冰火两重天，南方富时中国A50因得到外资机构的大量申购而出现“额度荒”，还在申请新增额度，海通国际70亿额度也已基本用尽，而华夏、易方达、汇添富等不少香港子公司不少RQFII额度仍处闲置。

据路透不完全统计， 截至5月25日，所有RQFII产品的资产规模为592.07亿元，额度使用率只有29.52%。截至7月底，RQFII额度整体使用率35.9%，较5月底的29.52%有一定升幅，其中公募产品获批额度为1591亿元，使用率50.21%，其他产品获批额度为1005亿元，仅使用了136亿元，使用率不足14%。

“获批RQFII的70多家机构是大的撑死、小的饿死，有些机构的RQFII的产品找不到投资者，两极分化很厉害。”一位中资机构负责RQFII产品销售人士称，目前海外投资者还是会追逐ETF产品，销售相对容易，但其他私募专户产品销售难度比较大。

港交所数据显示，除南方富时中国A50以外，博时A50ETF6月、7月份分别获得1.74亿、7.755亿份基金单位的申购，净流入资金达到33亿人民币。华夏沪深300ETF、近两个月分别获得6654万份、净资金流入为15亿元，其余RQFII ETF及其他产品并没有获投资者更多青睐。

“最近两个月外资申购RQFII基本瞄准了市场认可度较高、流动性好的A50指数ETF,比如南方A50，但挂钩其他指数的ETF申购量并没有大的上升，比如我们旗下沪深300ETF近期申购增加了3000多万元人民币，但算上之前赎回，月度变化并不大。“一位中资券商（香港）执行董事坦言。

他并表示，握有RQFII额度的机构目前已处强者恒强的状态，该公司为迎头赶上“沪港通”的东风，争取更多机构和零售客户透过沪港通及RQFII投资，不惜重金从外资机构“挖角”员工，并已加强了零售客户团队。

目前，不少机构仍对A股二级市场持谨慎态度，所以权益类RQFII的基金形态仍显单一，多为指数型产品，且规模迥异，更多机构是把投资目光对准固定收益类市场，固定收益类RQFII规模则显得较为平均。

与资金流入相伴的是人民币汇率近期再度显露升值的苗头，7月RQFII获批额度仅73亿元人民币，亦有中资人士称，这一获批力度与近期外管倡导的RQFII增加额度使用的便利性的政策预期及蓝筹行情向好行情有所背离，QFII、RQFII机制还有待完善，而中资机构在额度使用率上亦需“快马加鞭”。（完）

(审校 黄凯)

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