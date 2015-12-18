工银欧洲将发基金首次通过卢森堡RQFII额度投资中国市场

路透上海12月18日 - 中国工商银行(601398.SS)周四公告，旗下工银欧洲获准在欧洲发行工银瑞信标普500中国指数基金，首次通过卢森堡RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度投资于中国市场。

刊登在工行(1398.HK)网站的新闻稿表示，该基金是工银欧洲可转换证券集合投资基金(UCITS基金)旗下子基金，由工银瑞信资产管理(国际)担任投资管理人。

工银瑞信标普500中国指数基金是首只采用标普中国500指数，作为跟踪标的和业绩基准的基金。第一阶段将在卢森堡、比利时、法国、意大利、西班牙、德国、英国、瑞士和荷兰注册销售。 投资者可以用人民币、美元、欧元、英镑或瑞士法郎认购该基金。

标普中国500指数由500家规模最大、流动性最强的中国上市公司组成，全面覆盖了A股以及在海外包括香港和美国上市的中国公司。

此前工银欧洲已在今年11月获批成为卢森堡首批RQFII机构，并于12月初获批40亿元人民币RQFII投资额度。

工行A股周四收报4.62元人民币，近一个月累计下跌1.07%；港股同日收报4.67港元，一个月来累计下跌1.68%。(完)

参看详情，可点选工行网站 www.icbc.com.cn/icbc/%E5%B7%A5%E8%A1%8C%E9%A3%8E%E8%B2%8C/%E5%B7%A5%E8%A1%8C%E5%BF%AB%E8%AE%AF/%E5%B7%A5%E8%A1%8C%E5%B0%86%E5%9C%A8%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E5%8F%91%E8%A1%8C%E8%AF%81%E5%88%B8%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%9F%BA%E9%87%91.htm