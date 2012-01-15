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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 16日 星期一 07:43 BJT

证监会拟扩大RQFII规模--报载

《上海证券报》周六引述中国证监会负责人称，证监会已与相关部门达成一致意见，正研究进一步扩大RQFII(人民币合格境外机构投资者)试点规模，争取在机构类型、投资范围、投资比例等方面有所突破；同时试点机构发行人民币A股ETF(上市交易基金)产品也正在研究中。路透

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