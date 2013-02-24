RQFII新规将实施 拟扩大机构范围--新华

路透北京2月24日-新华社周日报导称,中国证监会已完成人民币合格境外机构投资者(RQFII)境内证券投资试点办法修改,目前正进行部委会签程序,不久将正式实施.此次试点办法修改后,RQFII机构范围将会扩大,并取消了此前设定的投资境内股、债市比例的限制.

"投资机构将不仅限于基金和证券公司,而且其投资境内股票市场和债券市场的2:8比例限制也将取消.这意味着将有更多资金可以进入股票市场."报导称.

数据显示,目前,香港市场尚有2,000亿元RQFII额度可供使用.此外,台湾投资者开展RQFII业务事宜也将获得进展,操作细节正在研究之中.

2011年12月,中国证监会、中国人民银行、国家外汇管理局联合发布基金管理公司、证券公司RQFII境内证券投资试点办法,境外人民币投资境内证券市场正式开闸,试点最初额度为200亿元.目前,RQFII试点总额度达到2,700亿元人民币.

RQFII又被称作小QFII机制,即允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场.这是中国副总理李克强2011年8月出访香港时所公布一系列举措之一.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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