首批19家RQFII精彩亮相 秀人民币龙行天下岁末演出

记者 毕晓雯

路透香港12月23日电---尽管国际风云动荡难料,人民币国际化的步伐依然坚实.兔年岁末之际,人民币舞台上大戏精彩纷呈;本周,酝酿已久的人民币合格境外机构投资者(RQFII)终获落实,而国开行也宣布明年将来港发行60亿元人民币债券.

好戏还不止这两出.人民币跨境贸易结算的海外清算行--中银香港(2388.HK)也于近日表示,计划於明年6月25日起,将人民币即时支付结算服务时间延长五小时至晚上11点半.因该时段覆盖欧美办公时间,因此将吸引更多欧美银行使用香港的人民币清算服务.

中国政府高层亦在不断强化国际社会对人民币国际化的信心.周四,中国央行与泰国在曼谷签署了中泰双边700亿元/3,200亿泰铢本币互换协议.

"...随着RQFII的出台,贸易、直接投资和金融巿场投资三种渠道,已分别在不同程度上建成和开通,为人民币逐步国际化提供了所需的基本条件."香港金融管理局陈德霖总裁周四表示.

中国国家开发银行CHDB.UL周三表示,拟於明年初择机在香港发行60亿元人民币债券.是次发行为该行在香港的第四次人民币债券发行.

中国证监会於周四晚间通知了九家基金公司及10家券商,其香港分支机构已批首批RQFII的资格,将分享200亿元海外人民币回流香港的投资额度.

首批获批RQFII资格的机构包括:华夏基金、华安基金、博时基金、海富通基金、南方基金、易方达基金、、嘉实基金、大成基金、汇添富基金.还包括中金公司、中信证券(6030.HK)(600030.SS)、申银万国证券、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、招商证券(600999.SS)、国泰君安证券等10家券商.

**市场环境已有所变化**

不过,在经过长期苦盼之後,对於这迟来的消息,香港的中资基金和券商机构的热情已受到一定影响.其中一位券商高管就表示,从有这个想法到目前终於落实,都过了一年多的时间,这其中已产生的许多的变化.

"根本的变化是海外市场对人民币的预期已从升值转成了贬值,这肯定会加大人民币产品的销售成本."该人士称,"而且,所有获批的机构都是同类型的产品,同质化严重,该怎麽吸引客户呢?"

中国证监会此前办法规定,RQFII产品中,可投资不超过募集规模20%的资金于中国股票及股票类基金,不少於募集规模80%的资金於中国固定收益证券市场.

中国证券报周五报导称,华安基金已向香港证监会报送了一只公募基金产品,预计将於2012年初在香港和海外市场发行;南方基金已上报一只偏债型RQFII产品,下一步将等待香港证监会的批准以及外管局的外汇额度;海富通、博时、大成也计划上报首只RQFII产品.

报导还援引业内人士透露,RQFII产品既可采取公募基金形式,也可以私募基金形式发售,公募产品可以通过银行渠道公开发售,但需要提交香港证监会审核,而私募产品无需香港证监会审核.

**人民币国际化政策坚定**

但综述2011年,可谓是人民币国际化腾飞的元年.借助中国政府高层坚定的决心及各项政策的落实,人民币国际化在这一年内取得长足的发展.

在跨境贸易方面,中国内地对外贸易使用人民币结算的比例,由2010年上半年的0.7%,增加到下半年的4%,然後持续增长到今年第三季度超过9%.

今年以来,已有84家机构在香港发行了1,040亿元的人民币债券.除了中国财政部,内地金融机构和一些香港本地的企业以外,有28家跨国企业以及海外金融机构,当中包括美国的麦当劳、欧洲的大众汽车、英国石油公司、韩国的进出口银行、俄罗斯的VTB银行等,都相继成功发行了人民币债券.

在商务部发布人民币FDI政策後的两个月内,已接受78个项目申请并审核通过74个项目,人民币出资额为165.3亿元.其中,来源於香港的投资占70%.

而随着中国央行与泰国央行於本周签署的货币互换协议,中国央行已与全球13家的中央银行,签署了总量达12,912亿元人民币的货币互换协议.

**本周市场动态**

--中国国家开发银行周三表示,拟於明年初择机在香港发行60亿元人民币债券.是次发行为该行在香港的第四次人民币债券发行.此前,该行已发行总计130亿元的人民币债券.

--人民币跨境贸易结算的海外清算行--中银香港(2388.HK)宣布,计划於明年6月25日起,将人民币即时支付结算服务时间延长五小时至晚上11点半.因该时段覆盖欧美办公时间,因此将吸引更多欧美银行使用香港的人民币清算服务.

--中国人民银行称,经国务院批准,与泰国银行周四在曼谷签署了中泰双边本币互换协议,互换规模为700亿元人民币/3,200亿泰铢.

--周五,酝酿已久的RQFII终於扬帆启航,九家基金公司和10家券商的香港分支机构获批将分享首批200亿元的额度.(完)

--审校 丁淑琴

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