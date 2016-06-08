焦点：2500亿元RQFII额度难享用 美国投资者顾虑多

图为上海浦东金融区一景。 REUTERS/Carlos Barria

路透纽约/波士顿6月7日 - 中国政府公布措施，旨在为国内资产吸引美国买家。但美国资产管理机构和对冲基金周二表示，在中国政府能够解决去年股市暴跌以及人民币剧烈波动这些问题前，他们对于向中国大规模增加投资十分谨慎。

官员们称，中国首次向美国提供2,500亿元的人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度，可用于投资中国股票、债券以及其它资产，加深了两大经济体之间的金融联系和相互依赖关系。

为了扩大市场、吸引更多资本流入，中国监管机构一直在努力拓宽外资进入本国金融市场的渠道。但在去年中国股市几近崩溃、官方重拳出击救市之后，海外投资者的兴趣消退。

“我猜想投资者希望(政府)进行一些金融改革才会入市，”Prudential Fixed Income高级投资主管Gregory Peters称。

“保持政策的一贯性非常重要...中国能不能做到这一步(我们)还不是很有把握。”

Muddy Waters Capital主管Carson Block愈发持怀疑看法。Block曾因卖空中资企业股票而名声大振。

“中国提高额度以支撑该国股市、信贷和固定收益资产市场，”他在一封电子邮件中称。

美国投资者对在中国投资比较谨慎，指称担心监管问题，包括政府可能重新引入熔断机制来稳定股市。

中国沪综指.SSEC过去一年大跌逾40%，因担心经济增长减速会损及获利。

哈佛商学院教授William Kirby称，“去年夏季引起沪市动荡的基本面治理和政治问题仍未解决。入市需谨慎。”Kirby与一些在中国投资的基金有关联。

Makena Capital Management主管Michel Del Buono指称，中国正在应对投资外流。该公司管理的资产规模达200亿美元。

“这当中有监管混乱的问题，也有估值问题。这是一个需要选股的市场，”他表示。“他们真正想要的是让他们的市场更加可靠。他们想要更多外资进来，并看成是有耐心的长期资金。”

“对机构投资人来说，这一消息并没有带来太多改变；不过它加大了市场的深度和流动性，所以也算是一种进步，”Del Buono表示。

另一个促进外资投资流动的重要因素也即将出现。指数编纂公司MSCI明晟下周料将宣布是否将中国股市纳入指标股指。

美国最大共同基金公司Vanguard在声明中表示，在中国刚刚宣布这项举措后就讨论该公司的计划还言之过早。

“中国是全球最重要的新兴经济体之一，也是以市值计的全球第二大股市，”Vanguard发言人士Linda Wolohan表示。“中国作为全球第二大经济体，占全球贸易的11%以及全球消费的8%。因此，中国可望为投资者带来明显的长期利益。”(完)